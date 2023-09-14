POSCO ASSAN TST, 2 milyon ton üretim sevincini aile günü etkinliğiyle kutladı

EKONOMİ / KOCAELİ

Güney Koreli POSCO ve Kibar Holding ortaklığıyla 2011 yılında 350 milyon dolar yatırım ile Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve 2013 yılında üretime başlayan POSCO ASSAN TST, geçtiğimiz aylarda 2 milyon ton paslanmaz çelik üretim rakamına ulaşmıştı.

Bu sevinci paylaşmak isteyen POSCO ASSAN TST yönetimi, çalışanların ailelerinin katılımlarıyla aile günü etkinliği düzenledi. Birbirinden renkli aktivitelerin yer aldığı organizasyonda 5’inci ve 10’uncu yılını dolduran çalışanlara plaketleri ile hediyeleri üst yönetim tarafından takdim edildi. Toplamda 107 çalışan kıdem ödülü almaya hak kazanırken, plaketleri ve hediyeleri üst yönetim tarafından takdim edildi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan oyun gruplarında eğlenen çocuklar sokak lezzetlerini tatma fırsatı buldular. Çocuklara özel hazırlanan yarışmalar ve çizgi film karakterlerinden oluşan maskotlarla doyasıya eğlendiler.

“İş güvenliği daima birinci önceliğimiz olacak”

2 milyon tonun üretiminde ve sevkiyatında görev alan tüm çalışanlarına ve ailelerine teşekkür eden POSCO ASSAN TST CEO’su Jongduk Suh; “İş güvenliğini daima birinci öncelik olarak düşünmeye ve bu bakış açısıyla üretmeye devam edeceğiz. POSCO Grup; Kurumsal Vatandaşlık Yönetim Felsefesi kapsamında ülke ve toplumla birlikte büyüme hedefiyle yönetilmesi konusunda her zaman gayretle çalışmaktadır. Bununla birlikte insan hakları ve çalışan ilişkileri konusunda son derece duyarlıdır.” dedi.