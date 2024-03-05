Prof. Dr. Görür: Depremde sanayinin ayakta kalması gerekli

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) Deprem Haftası dolayısıyla düzenlediği ‘Depreme Dirençli Denizli’ seminerinin konuğu yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür oldu. Merkezefendi Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen seminere CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu ile çok sayıda konuk katıldı.

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 kenti etkileyen deprem felaketinin depremin sonuçlarının neler olabileceğini ortaya koyduğunu hatırlattı. Kasapoğlu, “Yaşadığımız felaket, bu işin cana, mala, insana nasıl zarar verebileceğini ve hatta nasıl bir milli güvenlik problemi olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Bizler de geçtiğimiz bir yıl içersinde DSO olarak Denizli sanayisinin sanayi yapıları hakkında çalışmalar yaptık. Türkiye'nin deprem sorunu devletlerden, hükümetlerden, belediyelerden önce hepimizin sorunudur” dedi. Prof. Dr. Naci Görür de Denizli'nin deprem durumunu anlatmayı görev bildiğini ifade ederek, "Çağdaş bilim ışığı altında yürüyen bilime önem veren toplumlar deprem dirençli yerleşim alanları, deprem dirençli kentler yapmak suretiyle bu probleme çok büyük ölçüde çözüm bulmuşlar. Bizimde bunu sağlamamız lazım” dedi.

Canlı faylar üzerinde bir kent

Denizli’nin Türkiye’de fayların üzerinde yaşayan 24 kentten biri olduğunu ifade eden Görür, “Çözüm deprem dirençli Denizli. Kenti yönetmeye taliip olanlardan deprem dirençli Denizli'nin oluşturulmasını yapılmasını isteyeceksin" ifadelerine yer verdi. "Denizli deprem dirençli yapılmaya o kadar müsait ki büyük bir kısmı bozulmamış, 3'te 2'si bozulmamış" diyen Prof. Görür, "Sihirli bir el ile deprem dirençli hale dönüştürülür. Ama rant hastalığı Denizliye de girmiş, o beni ürküttü. Burada jeolojiisine, tektoniğine, zeminine uygun olmayan çok katlı binalar yapılmaya başlanmış. Bu rant hastalığı, daha fazla para kazanalım, daha fazla gelir olsun diye, yoksa daha fazla güzellik olsun diye değil. Behemahal bu durdurulmalı, bunu savunanlardan da uzak durulmalı. Eğer kendi yapı stokuna dönerse Denizli emin olun kısa zamanda deprem dirençli hale gelir ve Türkiye'de de örnek bir kent olabilir. Bu kadar canlı faya rağmen ayakta durabilecek bir kent durumuna gelebilir" görüşüne yer verdi.

İlave programlar yapılmalı

Depremin yol açtığı zararın telafisinde ekonominin devamlılığına vurgu yapan Görür, “Depremde sanayinin, ekonominin çökmemesi çok önemli. Depremin zararlarından bir an önce kurtaracak mekanizma ekonomidir. Depremde sanayi ne olacak? Sanayi ayakta kalmalı. Depremin ardından oluşan zararı bir an önce kurtaracak mekanizma ekonomidir. Dolayısıyla olası bir depremde sanayinin ayakta kalması lazım. Bunun tedbirlerini şimdiden almalı. Bunun için pazar, müşteri, ulaştırma, ekipman gibi bütün parametreleri hazırlamalısınız. Bu ilave programlar yapılmalı ki iş düzene girsin” diye konuştu.