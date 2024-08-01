Rus vatandaşlarına ikamet izni yıl sonunda hızlandırılacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

BAKSİFED Başkanı turizmci iş insanı Mustafa Cengiz, Ankara’da Cumhur ittifakı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yaptıkları ziyaretlerde başta Antalya olmak üzere bölge sorunlarını ilettiklerini bildirdi.

Batı Akdeniz ve Antalya iş dünyası olarak kanayan yaraları olduğunu anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

‘’Antalya’nın otobanı ve demiryolu yok. İş insanları olarak ülkemize katma değer yaratıyoruz ama Antalya genel bütçe yatırımlarından pay alamıyor. Ankara’da Kayseri ve Rize Lobisi var. Antalya’nın lobisi için çalışıyoruz. Antalya 5. En büyük büyüyen il neden olmasın. Antalya ekonomisi olarak merkezi hükümetten daha fazla pay almak istiyor. Bölge milletvekillerinin daha proaktif çalışmalarını bekliyoruz.’’

Antalya’nın en önemli sorunlarının başında suyun geldiğini ifade eden Cengiz, ‘’Manavgat Barajı 2 yıl sonra ihale edilecek. Manavgat barajının kaliteli suyunu kente kazandırılmasını tartışmalıyız. Manavgat’ın suyu Batı Akdeniz’e yeter. Tarım alanlarında su kalmadı. Su olmayınca ne tarım ne de turizm yapılabilir’’ dedi.

Organize GES bölgeleri kurulmalı

Antalya’nın konaklama ve ticari altyapısının değiştiğine dikkat çeken Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

‘’Tarım kenti Isparta’da tarım yapacak toprak kalmadı. Elma bahçeleri sökülüyor. Yerine Güneş Enerji Santralları kuruluyor. Batı Akdeniz’de Organize GES bölgeleri kurulmalı. Üretici elma bahçelerini satıyor, GES kuruluyor. Kontrolsüz GES’ler artıyor. Toprağını satan da Antalya’ya yerleşiyor. Bölgede yabancı göçü artıyor. Afganlılar tarımda çalışan bakımından söz sahibi oluyor.’’

Ruslar yine gelecek

Başta Antalya olmak üzere bölgede nitelikli eleman sıkıntısının had safhaya ulaştığını vurgulayan Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Beyaz yakalılar ilk kez mavi yakalıların ücretlerini geçti. Turizm liselerin sayısı artırılmalı. OSB ve turizmin eleman sorunu çözülmeli. Şu anda bölgenin istihdamını yabancılar karşılıyor. Turizm bölgelerinde lojman sorunu var. Antalya’nın yatak kapasitesi küçük işletmelerle birlikte 2 milyona yaklaşıyor. Bugüne kadar turizm işletmeleri için 5 lojman tahsis edilmiş. Bunun kapasitesi ise sadece 900 yatak kapasiteli. Lojmanları da standart hale getirilmeli. Yılsonunda Rusya Federasyonu vatandaşları yeniden Türkiye’de ikamet etmeleri konusu hızlandırılacak. Kiralar yine artacak.’’

Alanya kokuyor

BAKSİFED Başkanı Cengiz, arıtma tesislerinin yetersizliği nedeniyle, Alanya’ya 20 kilometre kala kokuların başladığını bunun da turizmi olumsuz etkilediğini söyledi. Cengiz sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Antalya turizm geliri için 25 milyar Euro katkı yapıyor. Ama yüzde 2 konaklama vergisinden pay alamıyor. Konaklama vergisinin bir bölümü yerel yönetimlere aktarılmalı. TGA’ya ödediği para yüzde 40. Ancak, TGA’nın tanıtımlarından yararlanamıyor.

Antalya arıtma tesisleri yetersiz olduğu için mavi bayraklı plajlarını kaybedecek. Kemer de de aynı durum var. Ulaşım sorunu mutlaka çözümlenmeli. Antalya otoban yolu ihalesi tartışılmalı. Antalya’nın gündeminde Yüksek Hızlı Tren projesi yok. Antalya 2. Havaalanı yılsonunda hizmete başlayacak. Raylı sistem mutlaka yapılmalı. Bölgemizde Burdur Gölü başta olmak üzere göllerimiz kuruyor. Antalya’nın gelecek 50 yılını planlamalıyız.’’