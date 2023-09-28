Rüzgar Türbini Kule Üreticisi Gesbey ikinci fabrikasını açtı

EKONOMİ/BURSA

Beyçelik Holding ve GRI Renewable Industries (GRI) ortaklığı ile 2011 yılından bu yana Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde rüzgar türbini kule üretimi gerçekleştiren Gesbey 26 Eylül Salı günü aynı bölgede ikinci fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Toplam 30 Milyon Avro yatırımla yapılan yeni fabrikanın açılış töreninde konuşan Fabrika Müdürü Hakan Gönenç “Bugün ikinci fabrikamızın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Toplam 108 bin metrekarelik alana kurulu yeni fabrikamızda yılda çapı 6.4 metre ve 120 ton ağırlığında 110 adet rüzgar türbini kulesi üreteceğiz. Globaldeki değişimler, sektörel trendler, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda müşterilerimiz için sadece bir rüzgar kulesi tedarikçisi değil daha fazlası olmak için geleceğimize yatırıma devam edeceğiz. İlerleyen yıllarda farklı kule komponentlerini de bünyemizde üretmek için hazırlıklarımızı bir yandan yürütüyoruz” dedi.

“Üretim kapasitemiz yüzde 30 artacak”

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız 2023 yılında ikinci fabrikalarının açılışını yapıyor olmanın çok gurur verdiğini belirten Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, “Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemini bilen bir Grup olarak bu doğrultuda yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Bugün bu yatırımlarımız sonucunda ikinci fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Yeni fabrikamız ile birlikte hali hazırda yılda 320 eş değer kule üretimi kapasitemiz yüzde 30 artış sağlayacak ve 120 kişiye yeni istihdam olanağı yaratıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

GRI Renewable Industries Yönetim Kurulu Başkanı Jon Riberas Mera ise gerçekleştirdiği konuşmada; “Türkiye yatırım yapmak için dost bir ülke. Türkiye’de ve bulunduğumuz bölgede de her zaman bu desteği hissettik. Çelik Ailesi ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bizim için her zaman güvenilir bir iş ortağı oldular ve daha yıllarca ortaklığımızın devam edeceğine inanıyorum. Çelik ailesine, yerel otoriteye, müşterilerimize, tedarikçilerimize, Gesbey Bandırma ekibine, bugün bu özel kutlama gününde burada olmamızı sağlayan herkese destek ve yardımları için teşekkür ediyorum” dedi.