Sakarya 2024 yılını da ihracatta rekorla kapattı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), şirketlerin merkezlerinin baz alındığı ihracat verilerinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından firmaların faaliyet gösterdiği illerde üretim ve ihracatının baz alındığı “Faaliyet İllerine Göre İhracat” verilerine göre ise Sakarya’da üretilen ürünlerden 2024’te 10 milyar 26 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

18 sektör ihracatını artırdı

Sakarya iş dünyası 2024’te 25 ana sektörde ihracat gerçekleştirdi. Bu kapsamda başı çeken ilk 5 sektör ise sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları oldu.

Türkiye’nin dördüncü büyük otomotiv ihracatçısı şehri olan Sakarya, bu alanda 2023’e göre ihracatını %9 oranında artırdı. Yine 2023 yılına kıyasla toplam 18 sektörde ihracatını artırma başarısı gösterdi.

Sakarya’dan 2024 yılında serbest bölgeler dahil olmak üzere dünyanın 161 ülkesine ihracat gerçekleştirildi. 2024 ihracatında başı çeken ilk 5 ülke ise Fransa, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya oldu. Sakarya 2024 yılında 2023’e kıyasla 82 ülkeye de ihracatını artırma başarısı gösterdi.

2024, verimli bir yıl oldu

Şehrin dış ticaret verileri ile ilgili değerlendirmede bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A.Akgün Altuğ, Sakarya iş dünyasının 2024 yılında 6.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, ihracat açısından verimli bir yılı yine bir rekorla noktaladıklarını söyledi.

“Ancak, ihracatçımız üretim maliyetleri ve döviz kuru sebebiyle dünya ile rekabet etmekte zorlanıyor.” diyen Altuğ, şunları söyledi: “Diğer taraftan finansmana erişim zorlukları ve vize problemleri nedeniyle maalesef rekabette geri kalıyoruz. Tüm bu tabloya rağmen yine de rekorlar kırıyor olmak iş dünyamızın azmi ve kararlılığı sayesindedir. SATSO olarak bizler de ihracatı yaygınlaştırmak, yeni pazarlar bulmak, katma değerli üretim modelleri geliştirmek ve yeşil mutabakat, dijital dönüşüm gibi gelişmelere üyelerimizi hazırlamak adına 2024 yılında UR-GE projelerimize ağırlık verdik, eğitim programlarımızı bu gelişmelere göre dizayn ettik. İki yönlü bu çabaların başarı ile taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz.”