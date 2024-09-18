Sakarya Üniversitesi zirveye yerleşti

HASAN COŞKUN / SAKARYA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen 'Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı’ Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesinin de aralarında bulunduğu, toplamda 20 devlet ve 3 vakıf araştırma üniversitesi olmak üzere 6 aday araştırma üniversitesinin performanslarının değerlendirildiği toplantıda, Sakarya Üniversitesi büyük bir başarıya imza atarak izlemeye alınan üniversitelerin 2023 yılı performans sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, elde edilen başarıdan yaşadığı gururu dile getirirken, “Bu başarı hepimizin. Akademisyenlerimizden öğrencilerimize, idari personelimizden tüm paydaşlarımıza kadar herkesin katkısı büyük” diyerek teşekkür etti.

Üniversitelerin performansları, Araştırma Kapasitesi (%40), Araştırma Kalitesi (%40), ve Etkileşim ve İşbirliği (%20) başlıkları altında toplam 31 kriter üzerinden değerlendirildi. Sakarya Üniversitesi, güçlü araştırma altyapısı ve iş birlikleri ile bu zorlu değerlendirmede zirveye çıkarak adından söz ettirdi.