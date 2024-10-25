Sakarya’da kadınlar ve çocuklar toplu taşımaya istedikleri yerde binip inebilecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, alınan karar gereği kadınlar ile çocukların artık hangi bölgede olursa olsun güvenle yolculuk yapabileceklerini söyledi.

UKOME tarafından verilen bu kararın Sakarya'da çalışan tüm hatlar için geçerli olacağını hatırlatan Başkan Alemdar, şu bilgileri verdi:

“Aile kurumunun en değerlileri olarak nitelendirdiğimiz kadınlar ve çocukların huzuru ve mutluluğu için 7 gün 24 saat teyakkuzdayız. Yanlarında bizi görmek istedikleri her an buradayız, yalnız bırakmayacağız. Bu karar, bir süredir üzerinde görüştüğümüz bir konuydu. Sakarya ulaşımında güveni artıracak, vatandaşlarımızın huzurla yolculuk yapabileceği uygulamaları hayata geçirerek, şehre bir katma değer sunmak, yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Attığımız ilk adımlar, yaptığımız yatırımlar ve aldığımız bu karar 'Ulaşımda Sakarya Zamanı' hedefimizin bir ürünüdür.”