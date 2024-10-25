Avrasya Ambalaj İstanbul ve Food-Tech Eurasia Fuarları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İlave membran yapılar ile birlikte toplam 16 salonda, 120 bin metrekare kapalı alanda düzenlenen fuarlarda, 1.200'den fazla yerli ve yabancı firma ve firma temsilcisi stant açtı. 15 bin’i yurt dışından olmak üzere, toplam 80 bin ziyaretçi bekleniyor.

RX Tüyap ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde düzenlenen 29. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın geniş bir destekçi listesi var. Başta T.C. Ticaret Bakanlığı olmak üzere Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) fuarın destekçileri arasında yer alıyor. 18. Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı Food-Tech Eurasia ile eş zamanlı düzenlenen 29. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda ambalaj ürünlerinden, ambalaj makinelerine, gıda işlem makinelerinden, ambalaj baskı ve konverting teknolojilerine kadar uzanan pek çok farklı ürün ve teknolojileri ziyaretçilere tanıtılıyor.

“15 bin uluslararası ziyaretçi bekliyoruz”

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın açılış töreninde konuşan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, “Bu yıl fuarımızın 29'uncusunu düzenliyoruz ve yine bir rekor senesindeyiz. 1.200’den fazla firma ve firma temsilcisini aynı çatı altında buluşturduk. Bütün yıl devam eden çalışmalarımız neticesinde, 130 farklı ülkeden 15.000’i yurt dışından olmak üzere toplam 80 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacağız. Tüm katılımcı ve ziyaretçilerimize başarılı, hayırlı ve bol kazançlı bir fuar diliyorum.” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir:

“Önümüzdeki yıl 30. yılımızı kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz ve bu özel dönüm noktasını büyük bir açılışla taçlandırmayı planlıyoruz. Bu yıl ise 15 bin yabancı ziyaretçiyi 100 uçak seferiyle fuarımıza getirmiş bulunuyoruz. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, sektörümüzün işlem hacmini büyütmek ve yeni iş fırsatları yaratmak adına önemli bir platform sunuyor. Fuar boyunca gerçekleştirilecek görüşmeler, yapılacak iş birlikleri ve anlaşmalar, sektörümüze önemli katkılar sağlayacak. Kalitesi, inovasyonu ve sürdürülebilirlik odaklı çözümleri ile dünyada büyük bir prestije sahip Türk ambalaj sektörü bu fuardan daha da güçlenerek çıkacak. Fuarın, sektörümüz açısından son derece başarılı geçeceğine inanıyoruz.” diye ekledi.

Zengin içerik ve geniş katılımcı profili

Her iki fuara, 1.200'den fazla yerli ve yabancı firma katılıyor ve toplamda 80.000 ziyaretçi hedefleniyor. Fuarlar, yalnızca Türkiye'den değil, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, İran, Kazakistan, Suudi Arabistan gibi pek çok ülkeden sektör profesyonellerine ev sahipliği yapıyor. 15.000 uluslararası ziyaretçi hedefi ise fuarların küresel ticaretteki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Geniş ürün yelpazesi ve teknolojik yenilikler

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, ambalaj ürünlerinden baskı ve konverting teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Food-Tech Eurasia’da ise çikolata, süt ve et işleme teknolojileri, soğuk zincir çözümleri ve gıda güvenliği gibi alanlarda en yeni makine, ekipman ve teknolojiler sergileniyor.

Her iki fuarda da ziyaretçiler, projeye özel anahtar teslim çözümleri keşfedip yenilikleri yakından inceleyerek yeni yatırım fırsatlarını değerlendirebiliyor. Gıda, tekstil, kozmetik ve otomotiv gibi pek çok sektöre yönelik ambalaj çözümleri ise büyük ilgi görüyor.

Ambalaj Tasarımı ve İnovasyon Sokağı

Salon 3 ve 4 fuayesinde yer alan "Ambalaj Tasarımı ve İnovasyon Sokağı", sürdürülebilir ve yaratıcı ambalaj çözümleri sunan yenilikçi girişimlere ev sahipliği yaparak dikkat çekiyor.

Ziyaret saatleri ve biletler:

Fuarlar, 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında 10:00-18:00, 26 Ekim Cumartesi günü ise 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Biletler, www.packagingfair.com ve www.foodtecheurasia.com adreslerinden veya fuar günlerinde kapıdan temin edilebilecek. Katılımcı firmaların listesi için fuar web siteleri ziyaret edilebilir.