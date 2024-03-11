SAKİKAD öncülüğünde Türk Dünyası İş Kadınları Birliği kuruluyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) Başkanı Nagihan Aygün ve yönetim kurulu üyeleri Melek Müftüoğlu, Ayben Ejderoğlu, Tuğba Sevilmiş, Betül Kurtuluş, Melike İlbakan, Şule Dural, Müge Macun Özcan, Nida Nur Palankalı, Serap Şen, İlknur Akbolat, ve Zeynep Durgut Gündüzalp’tan oluşan heyetin 4 gün süren iş gezisi ve görüşmelerinde Türkiye ve Azerbaycan iş kadınları arasında ekonomik, sosyo-kültürel ve ticaret hayatını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atıldı. SAKİKAD öncülüğünde Orta Asya, Balkanlar ve Kıbrıs’ın da dahil olduğu Türk Dünyası İş Kadınları Birliği’nin kuruluş çalışmalarına başlandı.

Azerbaycan iş gezisi ile ilgili bir açılama yapan SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, AQSİA Zirvesi’nde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de iş kadınları arasında ticaret yollarını açmak ve dernekler arası gönül köprüleri kurmak amacıyla önemli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve AQSİA Derneği ile SAKİKAD arasında kardeş ülke girişimci kadınlar protokolü imzalandığını söyledi.

Yeşil Dünya

“Orta Asya Türk Devletleri ile birlikte yeni ortaklıklar kurmayı, ata topraklarında işbirliği yaparak sürdürülebilir projeler ve ticaret ilişkilerini arttırmayı hedefliyoruz.” diyen Aygün şöyle devam etti:

“Ekonomik refahı arttırarak dünya medeniyetleri arasında hak ettiğimiz yeri yeniden almayı amaçlıyoruz. 4 gün süren Azerbaycan iş gezimizde Azerbaycanlı kadınların el emeği göz nuru ürünleriyle açtığı Sakine Babayeva’nın ev sahipliğinde AQSIA Derneği’nin “Yeşil Dünya” temalı, ticaret sokağı açılışına katıldık. İngiltere ve Çekya gibi çok sayıda farklı ülkelerden iş kadınlarının da katıldığı örnek hayatlar, örnek kadınlar başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinliğe konuşmacı olarak katıldık ve B2B görüşmeleri gerçekleştirdik, Türk şehitliğini ziyaret ettik. Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ile görüştük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Haydar Aliyev Sarayı’nda verdiği resepsiyona katıldık. Azerbaycan medyasının da geniş yer verdiği ve AQSIA Derneği’nde yaptığımız konuşmada Sakaryamızdan bilgiler verdik. Daha fazla büyümek, daha fazla iş yapmak ve girişimci kadınlarımıza yeni iş alanları açmak için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda dile getirdiğimiz Türk Dünyası İş Kadınları Birliği’nin kuruluş çalışmalarına SAKİKAD öncülüğünde başladık. Kardeş ülke girişimci kadınlarımızla tanışmak, iletişimi güçlendirmek, ortak faaliyetler ve projeler yapmak adına önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Azerbaycan programı kapsamında Türk dünyasının en güçlü kadın isimleri ve eski Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Bakanı Hicran Hüseynova gibi önemli isimlerle bir araya gelip dostluk köprülerini daha da güçlendirdiklerini dile getiren Aygün, ayrıca Çek-Moravya Girişimciler ve Yöneticiler Derneği’nin onursal başkanı ve Dünya FCEM Avrupa’nın Başkan Yardımcısı Katerina Haring gibi değerli isimlerle de buluştuklarını ifade etti.