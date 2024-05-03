SAMİB Başkanlığına Fatih Kar seçildi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) genel kurulunda konuşma yapan SAMİB kurucu Başkanı Metin Kar, SAMİB’in yerel dernekler içerisinde hızla yükselen bir yıldız olduğunu ve bugüne kadar makine sektörüne önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Bu başarıyı bundan sonraki süreçlerde devam ettirecek ekibin SAMİB’de var olduğunu da dile getiren Metin Kar, “Turgay Çelik başkana bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ve SAMİB’e kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

SAMİB geçmiş dönem Başkanı Günay Güneş ise, SAMİB’in herkesin kendini evinde hissettiği bir yer olduğunu belirterek, bunun neticesinin de zaman içerisinde fayda getiren önemli etkinliklere ve projelere dönüşerek bu sayede de birçok alanda ilklerin gerçekleştirildiğini söyledi.

SAMİB Başkanlık görevine seçilen Fatih Kar ise kongre sonunda yaptığı konuşmada, 14 yıllık bir geçmişi olan SAMİB’in kurulduğu günden buyana çok güzel projeleri hayata geçirdiğini belirterek; “Yeni dönemde oluşturduğumuz genç ve dinamik ekiple çok daha önemli ve yeni projelerler hayata geçireceğiz. Bu sayede SAMİB’i daha güçlü bir noktaya taşıyacak ve bunu da SAMİB’in kuruş felsefesi ve vizyonu çerçevesinde başaracağız.” dedi.

Divan başkanlığını Erkal Etçioğlu’nun yaptığı kongre sonunda yapılan seçimlerde ise SAMİB yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu; Fatih Kar (Başkan), Orhan Yılgenci, Emre Beşir, Kadir Beyenal, Sabri Tecelli, İsmail H. Akyüz, Çetin Serter, Mustafa Bektaş, Fatih M. Özdemir, İlker Çatalbaş, Orçun Çakmak.

Denetim Kurulu; Hakan Alkan, Oktay Topaloğlu, Mehmet Manav.

Danışma Kurulu; Metin kar, Günay Güneş, Turgay Çelik, A.Akgün Altuğ, Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Prof. Dr. Hamza Al.

Etik Kurulu; Fatih Kar, Orhan Yılgenci, Bahattin Kılınç, Metin Yeniçeri, Orhan Torkul.

MAKFED Temsilcileri; Günay Güneş, Kadir Beyenal, Semih Kar.