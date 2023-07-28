Samsun BB Başkanı Demir, basın mensuplarıyla bir araya geldi

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü nedeniyle bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramada Plaza by Wyndham Samsun'da bir kahvaltı programı düzenlendi. Düzenlenen programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Göreve geldikleri günden bugüne yapmış oldukları projeleri anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bütün Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da seçimlere gideceğiz. İnşallah, adaylık süreçleri belirlendikten sonra Samsun'da özetle bizim siyasi açıdan çok büyük bir başarıyı bekliyoruz. Mümkünse tüm ilçe belediyeleriyle dahil büyükşehirle birlikte Cumhur İttifakı'ndan büyük bir başarıyı Türkiye'de de fark edilecek, hissedilecek bir başarıyı hedefliyoruz. Havalimanından merkeze sefer yapmak üzere 7 otobüs alındı ve vatandaşların hizmetine sunulacak” dedi.

“Elektrikli otobüs sayımız artacak”

Yaptıkları hizmetleri anlatan Demir, “Bölgede cazibesini arttırarak devam eden Samsun'da, altyapıyı sürekli geliştirmek zorundasınız. Samsun'un tüm ilçeleri marka değeri taşıyan ilçelerdir. Şehirler ve ülkeler için yatay kalkınma önemli. Bütün ülkeler için bu önemli. Yatay kalkınmayı başarır, kentsel kalkınmayı etkin yayabilirsek, bunun üzerine bina edebilmek, sağlıklı ve yerinde olan bir çalışma olacaktır. Ulaşım ve suyu 5 yılda bitireceğiz dedik. 948 mahallemizin büyükşehir olarak içme suyu ve yolunun tamamını bitiriyoruz. 2019 yılında 447 kilometre, 2020 yılında 1200 kilometre, 2021 yılında 1140 kilometre, 2022'de 912 kilometre ve 2023 yılında ise 184 kilometre yol yaptık. 2024 yılında 4 bin kilometreyi geçeceğiz. Samsun ve ilçelerinde SASKİ marifetiyle, 3 bin 25 kilometre içme suyu hattı, 7 içme suyu arıtma tesis, 260 içme suyu deposu, 435 kilometre kanalizasyon hattı, 110 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 adet de atık su arıtma tesisi yaptık. Şehrimize 20 adet elektrikli otobüs aldık. Bunların sayısını arttıracak ve önümüzdeki dönemde tüm şehir içi otobüs hatlarımızı elektrikli yapacağız” diye konuştu.