Samsun TSO’da yatırımcılara Almanya pazarı tanıtıldı

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Almanya Pazarı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe birçok iş insanı da katıldı. Almanya’daki fuarlar ve TATSO hizmetleri hakkında bilgiler veren TATSO Genel Sekreteri Okan Özoğlu aynı zamanda Almanya pazarı hakkında bilgilendirme, Almanya’da şirket kurulumu ve Almanya’ya ihracat yapmak isteyenlere tavsiyeler verdi.

Samsun ile Almanya’nın arasındaki ekonomik faaliyetlerin daha da gelişmesi gerektiğini dile getiren Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, “Almanya-Türkiye arasındaki karşılıklı işlem hacmi geçen yıl 45 milyar Euroyu aştı. Şu anda ise 50 milyon Euroyu aşmış görünüyor. Türkiye, Almanya’nın en büyük 16. ticari ortağı konumunda bulunuyor. Almanya ise Türkiye’nin en büyük ticari ortağı. Bakıldığı zaman bizim totalde 500 milyar dolar dış ticaret hacmimiz var. Almanya’nın 3,5 trilyon Euro civarında dış ticaret hacmi var. Almanya’nın seneler önce 15 milyar Euro olan ihracatı, son dönemde 21 milyar seviyesine geldi. Dış ticaret eksiğimiz 2,9 milyar seviyesine düştü. Bu makasın daha da daralacağını düşünüyoruz. Çin yeniden devreye girmeye başlıyor ama eski güçlerinde değiller. Almanya ve AB, tedarik endişesinden Çin yerine Türkiye ile önemli ticari ilişkiler yapıyor. İhracatımızın artması da bunu gösteriyor. Biz de kurum olarak Türkiye’nin Almanya ile ticari ilişkisinin artması için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.