Samsun TSO’dan dijital pazarlama eğitimi

SAMSUN/EKONOMİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eğitim Vakfı ile, “Dijital Pazarlama Yolculuğu: KOBİ'ler ve Gençler İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi” protokolü imzalandı. Protokolü, Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) adına ise Genel Sekreter İbrahim Ethem Şahin imzaladı.

25 genç yararlanacak

Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, proje kapsamında Samsun’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, dijitalleşme konusunda kendisini geliştirmek isteyen 15 KOBİ temsilcisi ile pazarlama konusunda kendini geliştirip istihdama dâhil olmak isteyen 10 işsiz gence günlük 5 saat olmak üzere toplamda 25 saat dijital pazarlama eğitimi verileceğini söyledi. İmzalanan protokolün önemine değinen Murzioğlu yaptığı konuşmada, “Bu doğrultuda proje ile dijital pazarlama alanında deneyimli uzmanlardan yararlanmak suretiyle dijitalleşme, geleneksel iş süreçlerinin dijital teknolojilerin kullanımıyla dönüştürülmesi, bu teknolojilerin işletmelerin faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olması ve dijital kanallar, araçlar kullanarak ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlama stratejilerinin uygulanması ve müşterilerle etkileşimde bulunulması hedeflenmektedir” dedi.

“Bölgedeki KOBİ'lerin rekabet gücü artacak”

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de konuşmasında, projenin bölgedeki KOBİ'lerin rekabet gücünü arttıracağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programımız kapsamında uygulanacak bu proje, bugün işletmelerin dijital dünyada var olmasını ve büyümesini sağlayan dijital pazarlama süreçleri konusunda yetkin personellerin yetişmesini sağlayarak bölgemizdeki KOBİ'lerin rekabet gücünü arttıracak. Proje ayrıca, Kalkınma Ajansları olarak odaklandığımız alanlardan biri olan genç istihdamına da hizmet ediyor. Proje ile eğitim alacak olan işsiz gençlere istihdamın kapısı açılacak. Teknik destek programı mütevazı bütçelerle büyük sonuçlar elde ettiğimiz bir program. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini destekleyerek geniş gruplarda kapasite artışına ve mesleki becerilerin gelişmesine vesile olan projeleri uyguluyoruz. Bu proje de bunlardan biri olacak."