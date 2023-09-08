Samsun’da Anakent Otopark ve Meydan Projesi hızla yükseliyor

SAMSUN/EKONOMİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi’ni yıkan ardından otopark ve meydan projesinin startını veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yüzde 22 fiziki gerçekleşmeye ulaşan proje 3 katlı 222 araçlık otopark, meydan ve kafeden oluşuyor. Yeşil ve kent estetiğinin ön planda tutulacağı projenin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Hem otopark hem meydan

Samsun’a hem yeni bir meydan hem de yeni bir otopark kazandırdıklarını ifade eden Başkan Demir, “Bu projeyi çok önemsiyoruz. Orada var olan atıl durumdaki çok katlı binayı yıkarak çalışmalarımıza başladık. İnşaat çalışmaları da hızla ilerliyor. Yüzde 22’si tamamlandı. Yaptığımız her projede maksimum faydayı hedefliyoruz. Bu projede bunun güzel örneklerinden biri. Altı otopark, üstü kafe ve meydan. Yani bir işle iki önemli kazanım sağlıyoruz. Samsun’a hem otopark hem meydan kazandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bitirip hizmete açacağız" diye konuştu.