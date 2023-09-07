Samsun’da kadınlara özel e-ticaret eğitimi

SAMSUN/EKONOMİ

Kadınlara hayatın her alanında katkı sunmak hedefiyle birçok eğitim programını hayata geçiren Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, idealsoft ve d help iş birliğiyle kadınların iş dünyasında daha fazla yer alabilmeleri adına “Sıfırdan İleri Seviye E-Ticaret Eğitimi” programı başlatıyor. 5 hafta sürecek derslerde kadınları e-ticarete dair birçok başlıkta önemli bilgiler bekliyor.

Konu ile ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kadınların kendi işlerini kurmalarına veya mevcut işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı hedefleyen eğitimler, cuma ve cumartesi günleri yapılacak. Katılımcılara sertifika da verilecek programda, 15 ana başlıkta e-ticaretin temellerinden başlayarak kapsamlı bir eğitim rotası izlenecek. 40 kişilik kontenjanı olacak eğitimlere başvuru ve detaylı bilgi için 444 40 12 numaraları hat aranabilir veya bit.ly/ozgecankdmeticaret adresinden başvuru formuna ulaşılabilir” dedi.