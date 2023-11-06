Samsun’da yapı sektörü bir araya geldi

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) ve İnșaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (iMKON) iş birliğiyle "SİMDER Yapı Sektörü Buluşmaları" programı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi.

Programa, İMKON Başkan Vekili Mustafa Şahin, İMKON Başkan Yardımcısı Cafer Acar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti 25.-26. ve 27. dönem Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Topçu, TEDAŞ 21. Bölge Müdürü Emre Konuksever, TÜİK Bölge Müdürü Halil Emecen, Samsun Mimarlar Odası Başkanı Burak Şener, Samsun İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Talak, banka bölge müdürleri, yapı sektörü temsilcileri ve üyeleri ile misafirler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan SİMDER Başkan Vekili ve aynı zamanda İnşaat Müteahhitleri Ortak Girişim Grubu İnşaat San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bektaş, SİMDER'in kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

“Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu ise, konuşmasına yapı sektörünün ekonomik durumuna vurgu yaparak başladı. Tellioğlu, “Ülke olarak son 10 yıldır çok özel ve zor bir süreçten geçiyoruz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem aslında öteden beri Türkiye’deki çürük yapı stoğunun tekrar dönüştürülmesinin önemini bir kat daha ortaya koydu. Şu anda TBMM’de ilgili komisyonlardan geçti. Meclis genel kuruluna önümüzdeki günlerde gelecek. İnşallah yasalaşacak. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak. Yeni bir başkanlık. Altında genel müdürlük ve ilgili farklı birimler olacak. Bunların bir genel müdür yardımcılığı sadece İstanbul’a bakacak. İstanbul özel bir birim olacak. Bir genel müdür yardımcılığı sadece Türkiye’ye bakacak. Bir tanesi merkezi uygulamalara bakacak gibi bir kısım hususlar barındırıyor” diye konuştu.

“Kartelleşme var”

Pandeminin fırsata çevrildiğini ve birtakım kartelleşmelerin olduğunu söyleyen Tellioğlu, “Diğer bir maliyetimiz biliyorsunuz, dünyadaki bu salgına bağlı olarak Türkiye’de bir kısmın bunu fırsata çevirmesiyle maalesef inşaat malzeme fiyatları çok arttı. Yani bazıları gerçek enflasyona bağlı olarak arttı. Bazıları da bunu fırsat bilerek ve kartelleşerek bunun belki ortalama girdi maliyetinin 3 katı arttı. Örnekle, çimento ve ona bağlı ürünler. Yani böyle küçük baktığımız zaman direkt beton santrallerini hedef alabiliriz ama işin aslı çimentoya dayalı. Çünkü betonun önemli bir maliyeti çimento” ifadelerini kullandı.

“Çimentoda artış yüzde 2000”

Dikkatleri çimentonun üzerine çeken Tellioğlu, “Çimento 2021 yılının üçüncü dördüncü ayında 130-150 TL tonu iken aynı zamanda ona bağlı olarakta betonun metreküpü 120-150 TL iken bugün geldiğimiz noktada Türkiye ortalamasında maalesef çimentonun tonu 2500 TL, betonun tonu da yaklaşık 2500 TL civarında oluştu. Yani Türkiye’nin muhtelif yerlerinde 1800 TL 3000 TL arası bir seyir içerisinde. Çimentonun girdi maliyeti 4-5 kalemden oluşuyor. Yani böyle yüzlerce çeşit kalemden oluşmuyor. Birincisi enerji, maliyetteki oranı yüzde 50. 2021’in 6. ayını baz al. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 30 ay var. 30 ayda enerjinin fiyat artışını koy önüne diğer girdilerin fiyat artışını koy bakıyorsun yüzde 600-700’ü geçmiyor. Şimdi yüzde 600-700 olsa ortalama 150 TL’den yaklaşık 700-800 TL olurdu. Ama ortaya 2500 TL gibi bir rakam çıkıyor. Yüzde 2000. Şimdi bunu sadece çimentoyla beton diye algılamayın değerli arkadaşlar. Yaklaşık 30’a yakın inşaat malzemesini tetikleyici ana unsuru bu. Yani kaldırıma da yansıyor, sıvaya da yansıyor, seramiğe de yansıyor” şeklinde konuştu.