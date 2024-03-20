Sanel Asansör, küresel sektörde pazar payını artırmayı hedefliyor

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Kurulduğu 1986’dan bu yana sektörünün yerli üreticisi olarak kapasitesini günden güne artıran Sanel Asansör, Çardak OSB’deki yatırımında sona geldi. Hava ayrıştırmadan, ges ve yağmur suyu toplama sistemine kadar yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik esasları dikkate alınarak inşa edilen tesis, devreye girdiğinde işletmenin 600 adet olan yıllık asansör üretimi kapasitesi 4 bine çıkacak. Yeni yatırımı ile dünyada artan asansör parçaları pazarından da pay alacak olan Sanel Asansör, bu alanda da ihracatını artırmayı hedefliyor.

Sanel Asansör kurucu Ortağı Nafiz Çavdar, asansörün mekanik ve elektronik sistemlerini yüzde 100 yerli imkanlar ile üreten bir firma olarak, İstanbul’daki mevcut üretim tesisindeki sıkıntılar nedeniyle Çardak OSB’de yatırım kararı aldıklarını belirterek, “İstanbul’daki üretim tesisimiz çok katlı ve daha yalın ve seri bir üretim için sınırlı imkanlara sahip. Çardak OSB’deki fabrikamıza seri üretimlerimizi kaydırıp, Türkiye içerisinde ve küresel olarak asansör parçaları pazarında mevcut pazar payımızı arttıracağız. Buradaki son teknoloji makinalarımız ve modern üretim tesisimiz ile yılda 4 bin asansör imal ediyor olacağız. Çardak yatırımı ile sektörümüzde paket asansörü segmentinin yanı sıra asansör parçaları segmentinde de iddialı hale geleceğiz” dedi.

Üretimde iyi ülkelerden biriyiz

Artan dünya nüfusunun sonucu olarak katlı yapıların artmasının yanı sıra engelli dostu yaklaşımlarla da asansör yapımının özendirildiğini anlatan Çavdar, bu gelişmelerin sektörün büyümesinde öncü rol oynadığına dikkat çekti. Çavdar, “Dünyada asansör üretimi yapan iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Ciddi bir asansör sanayisi var. Üretim sayıları açısından Dünyada şu an Çin birinci, Avrupa ikinci. Türkiye 3. Sırada. Bunlardan elde edilen katma değer açısından baktığımızda ise Türkiye geri planda. Oysa Türkiye’nin yapabileceği katma değerli üretim ve elde edebileceği gelir olarak yapabileceği çok işler var. Bunun için de katma değerli üretim yapmak amacıyla yatırım yapan ve yapacak olan firmalara destek lazım” diye konuştu.

Topkapı Sarayı’nda bizim asansörümüz var

Nafiz Çavdar, “Bizim Türkiye içinde asansör satışımız yok. Üretimin yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Kalan yüzde 25 oranda prestiji olan yerlerde kendi ekiplerimizle montaj hizmeti veriyor, asansörü hizmete aldıktan sonra da teknik servis desteği veriyoruz. Topkapı Sarayı hizmet verdiğimiz prestijli noktalardan bir tanesi. Ayrıca yüksek katlı, yüksek hızlı asansör üretiminde de öncü yerli firmayız. Şu an 20- 25’i süreklilik arz eden 60’ın üzerinde ülkeye ihracatımız var. Rusya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere, Avrupa, Ortadoğu, Arap Yarımadası, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika’da mevcut satışlarımız devam etmekte. Afrika pazarında da Nijer, Nijerya, Kenya, Gana, Uganda gibi ülkelere de satış yapmaya başladık. Çardak OSB yatırımı da devreye girince mevcut pazarlarımızda asansör parçaları ihracatında da büyük ivme kazanacağız.”

Ekspertiz ve kapasite raporları güncellenmeli

Firmanın ikinci kuşak temsilcisi ve Sanel Asansör İş Geliştirme ve Kalite Yöneticisi Cansu Çavdar ise İstanbul’dan yatırımın devam ettiği Çardak’a taşınırken, fabrikada istihdam edilmesi planlanan 100’ün üzerinde çalışanın temini konusunda da özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu konuda bölge insanından büyük destek aldıklarını ifade eden Çavdar, finansmana erişim konusunda da yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerken, uzmanlar tarafından hazırlanan ekspertiz ve kapasite raporlarının da katma değerli ve sürdürülebilir yatırımlar göz önünde bulundurularak güncellenmesinin önemini vurguladı.