Şanlıurfa Elektromekanik Sanayicileri Kooperatifi’ne üye alımları aralıkta başlayacak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da elektromekanik sanayicilerinin altyapısını güçlendirecek girişimler sürüyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 21. Elektrik Motorlarının ve Aksamların İmalatı, Elektronik Ürünlerin İmalatı Meslek Komitesi’nin aylık olağan toplantısı Başkan Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi. Şanlıurfa Elektromekanik Sanayicileri Kooperatifi’nin kuruluş çalışmaları, Şanlıurfa Elektromekanik İhtisas OSB ve 2025 yılı fuar programı masaya yatırıldı. Toplantıda Şanlıurfa Elektromekanik İhtisas OSB için arazi belirleme çalışmaları sürdürülürken, Şanlıurfa Elektromekanik Sanayicileri Kooperatifi’ne üye alımı için Aralık ayı içerisinde geniş katılımlı bir toplantı organize edilmesi kararı alındı. Ayrıca, 7 ile 9 Nisan 2025’te Dubai’de gerçekleştirilecek Middle East Energy fuarına sektörel katılım için çalışmalara start verildi. Yürütülecek çalışma ile Urfalı markaların yanı sıra ihracat potansiyeli olan KOBİ’lerin de fuara katılımı sağlanacak.

ŞUTSO 21. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Deniz, toplantıda yaptığı değerlendirmede Şanlıurfa’nın elektromekanik alanında bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, yerel markaların güçlendirilmesi ve ihracat potansiyeli olan KOBİ’leri yurt dışı pazarlara entegre edecek girişimleri sıklaştırdıklarını belirtti. DUBAİ’de düzenlenen Middle East Energy Fuarı’nı bu alanda oldukça önemsediklerini belirten Ahmet Deniz, “Şanlıurfa elektromekanik sektöründe yatırımlar almaya devam ediyor. Son olarak ülkemizde enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük bir holding Şanlıurfa OSB’ye yatırım yapma kararı aldı. Yerel markalarımızın kalite ve kurumsallaşmaya yönelik yatırımları devam ediyor. Bu süreci desteklemek adına Middle East Energy Fuarı için talep toplayacağız. Fuara katılım gücü olmayan KOBİ’lerimiz için de hazırlıklarımız var. Hedef pazarımız olan Afrika pazarındaki küresel alıcıların Avrupa’daki fuarlara vize sorunu nedeniyle katılamaması önümüzdeki Middle East Energy Fuarı’nı daha cazip hale getirdi. Bu fuardan sektörümüz açısından daha ciddi kazanımlar sağlanması için hazırlıklarımıza hız verdik. Urfa’dan çıkacak küresel markalarla bu potansiyeli etkin bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca fuara geleceği parlak olan KOBİ’lerimizi götürerek bu alandaki kazanımlarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Urfalı elektromekanikçiler yılın ilk 10 ayında 77.8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Urfa ekonomisinin lokomotif sektörü olduklarını vurgulayan Ahmet Deniz, şöyle devam etti: “TİM’in ihracat raporlarına göre 2024 ilk 10 ayında sektör ihracatı 77.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artış sağladı. Ancak sektörümüzün gerçek ihracat rakamı daha fazla. Çünkü şehrimizde üretim yapan küresel markalarımızın büyük bir bölümü gümrükteki altyapı yetersizliği nedeniyle ihracat işlemlerini ne yazık ki farklı kentler üzerinden yürütüyor. Bu noktada hem kentimizin vergi daireleri ve gümrük teşkilatımızın altyapısının güçlendirilip geliştirilmesi için hem yerel hem de merkezi hükümet düzeyinde girişimlerimizi hem sözlü hem de yazılı olarak sürdürüyoruz.”

Kooperatife üye alımları aralıkta başlayacak

Kısa bir önce kurulumunu tamamladıkları Şanlıurfa Elektromekanik Sanayicileri Kooperatifi’ne üye alımları için aralık ayında geniş katılımlı bir sektör toplantısı organize edeceklerini kaydeden Ahmet Deniz, “Kısa bir süre önce kurduğumuz Şanlıurfa Elektromekanik Sanayicileri Kooperatifi’yle bakır ve alüminyum tel, silisli saç, izolasyon kağıdı gibi sektörümüzün ithalata bağımlı olduğu temel hammadde ürünlerinde üretim yapmayı amaçlıyoruz. Şanlıurfa’da uygun alanlarda arazi arayışımız devam ediyor. Şanlıurfa Elektromekanik İhtisas OSB’miz için Şanlıurfa OSB’ye komşu bir arazi oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu sayede sektörel firmalarımızın ortak alanlarındaki maliyetlerini de minimum seviyeye indirgemiş olacağız. Girişimlerimiz somutlaşmaya başladı. Görüşmelerimizde önemli bir mesafe kaydettik. Bu alandaki tüm faaliyetlerimizi Aralık ayında düzenleyeceğimiz sektör buluşmasıyla üyelerimizle paylaşacağız. Ayrıca bu buluşmada kooperatifimize üye alımlarına da başlayacağız” diye konuştu.