Şanlıurfa OSB’de 2024 gündemi; yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve ihtisaslaşma

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Yukarı Mezopotamya’da Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgenin merkezinde 1969 hektar alandan oluşan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yandan altyapı yatırımları hızla devam ederken, diğer yandan yeşil dönüşüm, dijitalleşme, ihtisas bölgeler, nitelikli personel projeleri devam ediyor. Alan büyüklüğünde Türkiye’nin 8’nci büyük OSB’si durumunda olan Şanlıurfa OSB’de 414 fabrikada aktif üretim yapılırken 154 fabrikanın inşaatı da devam ediyor. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgede kurulu fabrikaların %34’ü tekstil, hazır giyim ve ayakkabı, %18’i gıda ve tarım, %9’u elektrikli ürünler, %8’i plastik, %7’si metal sektörlerinden oluştuğunu aktardı. Altyapı yatırımlarında son 3 yılda hızlı bir ivme kaydettiklerini belirten Hasan Şıldak, 2024 gündemlerinde bölgenin beşeri ve sosyal standartlarını artıracak ticaret merkezi, yeşil dönüşüm, ihtisas bölgeler, dijitalleşme ve nitelikli personel eğitimi projeleri geldiğini söyledi. Şıldak, “İlimiz genelinde Ocak – Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan ihracatımızın yüzde 80’ni yani 176 milyon dolarını tek başına Şanlıurfa OSB’deki sanayicilerimiz gerçekleştirdi. İhracat rakamlarımız her yıl artış göstermekle birlikte yeni arazi talebimizde her geçen yıl artıyor. Ancak yatırımcılarımız artık OSB’lerden sadece arazi ve temel altyapı beklemiyor. Yeni yatırımcılarımız sosyal, yeşil dönüşüm, lojistik standartları yüksek OSB’lere yöneliyorlar. Biz de bu yeni taleplere hızlı yanıt vermek üzere Şanlıurfa OSB’nin standartlarını sürdürülebilir olarak artıracak yatırım projelerini gündemimize aldık. Özellikle yeşil enerji, su yönetimi, geri dönüşüm ve lojistik bağlantılarımızı güçlendirmek üzere pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Amacımız dünya dönüşürken sanayicilerimizin de eş zamanlı olarak dönüşümünü sağlamak” dedi.

Bu yıl içerisinde Yeşil OSB kavramının mevzuata girmesi ile birlikte Türkiye’de bu kapsamda yayımlanan eylem planları ve mevzuatlar çerçevesinde Yeşil Dönüşümün gerçekleştirilmesi sürdürülebilirlik ile verimli üretim tekniklerinin uygulanması konusunda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Hasan Şıldak, “Bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmek üzere ve yeşil dönüşüm yatırımları için alanında uzman mühendislerden oluşan özel bir ekip kurduk. Yeni yapılanmamız sayesinde bir yandan çevre kirliliği ile mücadeleyi büyütüp diğer yandan yüksek katma değerli projelere odaklandık. Son 3 aydır bölgemizde belirli periyodlarla denetimler gerçekleştirerek çevre kirliliği ile mücadelemizi sıklaştırdık. Bölgemizde Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Kaliteli Enerji Yönetim Sistemi’ni kurduk. Atıklarımızın sürdürülebilir şekilde yönetimi için ise bölgemizde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasıyla protokol yaptık. Bu protokol sayesinde bölgemizde oluşan evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüşümünü sağlayıp yeni bir gelir kapısı oluşturduk. Ayrıca biyokütleden enerji üretimi için çalışmalara başladık. Günlük 4.000 metreküp kapasiteli mevcut atıksu arıtma tesisimizin ileri arıtma tesisi standartlarına çıkartılması için proje çalışmalarımız devam ediyor. Yeni genişleme alanları ile birlikte oluşabilecek yeni talebi de öngörerek 50.000 m3/gün kapasiteye sahip yeni bir ileri atıksu arıtma tesisi yatırımına hazırlanıyoruz. Bu tesisimizin ilk etap ihalesi 2024 yılında yapılacak. Burada arıtılacak suyun en az yüzde 20’si kuracağımız gri hatlar sayesinde fabrikaların üretiminde kullanılabilecek. Arıtılmış diğer suları ise tarımsal sulamada değerlendireceğiz. Her ne kadar bölgemizde ülkemizin en büyük barajına sahip olsak da su kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirecek bir altyapı hazırlıyoruz. Büyüklüğü 236 hektara ulaşan yeşil alanlarımızda damlama sulama sistemine geçtik. Ayrıca temiz hava sahası yaratmak üzere bölgemizde bitkisel yağ üretimi yapan firmaların ileri sulu filtre sistemlerine geçmesi için girişimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

3.5 GW kapasiteli GES Endüstri Bölgesi için kollar sıvandı

Şanlıurfa’da dünyanın en büyük GES Endüstri bölgesinin kurulumu için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde çalıştıklarını kaydeden Hasan Şıldak, şöyle devam etti: “Kurulacak GES yatırım alanı ihtiyacı yaklaşık 50 bin dönüm hazine arazisi tespit ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız da şuan yer seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bölge ilanı öncesinde yönetici şirketimizin kuruluş işlemleri devam ediyor. Proje kapsamında hem tarımsal amaçlı sulamada kullanılacak elektrik giderlerinin azaltılması hem de sanayicilerimizin yeşil dönüşüm kapsamında yapmayı düşündükleri yenilenebilir enerji yatırımlarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca proje ile yenilenebilir enerji ekipmanlarının yatırımları bölgeye çekilecektir. Görüştüğümüz yatırımcılar tarafından silisyum saflaştırma-ingot-wafer ve modül olacak şekilde entegre kısa vadede 2 GW uzun vadede 20 GWlık tesis yatırımları gerçekleştirilecek. Yine bu yatırımlar için elzem olan 2 GW kapasiteli inverter ve kısa vadede 2 GW uzun vadede 5 GW olarak planlanan enerji depolama fabrikaları da Şanlıurfa OSB’de kurulacak. Hatta küresel enerji şirketiyle yatırım üzerinde görüşmelerimiz başladı.”

Ticaret merkezi ile bölgenin sosyal yaşam standartları artırılacak

Sanayicilerin ve OSB’ye gelen misafirlerin sosyal alanlara erişimini güçlendirmek üzere tam entegre bir ticaret merkezi projesi hazırladıklarını belirten Hasan Şıldak, şöyle konuştu: İçerisinde ticaret ve iş merkezleri, konaklama tesisi, ofis, dükkan ve showroomlardan oluşacak olan Modern Ticaret Merkezimizin ihalesi 2023 yılı içinde gerçekleştirilecek. Bölgemiz sınırları içinde sağlık ocağı, halı saha, 2 adet çarşı, mescit, 2 adet cami, banka şubesi şuan faal durumda. Eğitim alanında ise Özel Teknik Kolej, OSB Meslek Yüksek Okulu, Şanlıurfa Eğitimi Geliştirme Vakfı’na ait Şanlıurfa Teknoloji Gelişim ve Eğitim Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Mevcut kreşimizin ise Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne Okul Öncesi Eğitim Programı dahilinde devri yapılarak faaliyete geçmesini sağlayacağız. Bunların dışında, itfaiye hizmet binamız ve özel sektör tarafından yapılmakta olan akaryakıt istasyonunun inşasını tamamlamak üzereyiz.”

Daha çok istihdam için ihtisaslaşmaya gidiliyor

Şanlıurfa’da daha çok istihdam alanı açmak üzere emek yoğun sektörlerde ihtisaslaşmaya gittiklerini kaydeden Hasan Şıldak, ilk etapta tekstil adası ile ayakkabıcılar sitesini kurduklarını söyledi. Burada bugüne kadar 3 bin kişilik istihdam sağladıklarını ve Türkiye’nin en büyük ayakkabı üretim üslerinden birini oluşturduklarını ifade eden Şıldak, “Şanlıurfa YİKOB sahipliğinde Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesini 2018’den bu yana Şanlıurfa OSB’de uyguluyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve 2023 yılı rakamları ile toplamda yaklaşık 180 Milyon TL’ye mal olan projemizde yapılan 13 fabrika ve 7 işlik 2019 yılı itibari ile yatırımcılara tahsis edildi. Aynı program kapsamında yine 2023 yılı rakamları ile 65 Milyon TL’ye tamamlanan bölgenin 2. etabı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile 6 fabrika binası daha yapıldı ve yatırımcılara tahsis edildi. Bu projeler ile ilimizde 2010 yılında ayakkabı sektöründe 35 olan istihdam sayımız bugün 5 bin kişiyi aştı. İstihdamdaki yeni hedefimiz kapasite artışı yatırımlarıyla birlikte 10 bin kişiye ulaşmak. Ayrıca bölgemizin yıllık ayakkabı üretim kapasitesi de 30 milyon çifte ulaştı. Tekstil Adası projemiz ile birlikte Organize sanayi bölgemizde şu anda 20’ye yakın hazır giyim ve konfeksiyon firmamızın toplam istihdam sayısı 7 binlere yaklaştı. Bu iki sektörümüzde firmaların işlerini daha kaliteli, hızlı ve standartlara uygun bir biçimde yapmaları için Karacadağ Kalkınma Ajansımızın güdümlü proje desteği ile hayata geçirdiğimiz HOSAB Küme Koordinasyon Merkezimiz çalışıyor. Bu merkezimizde sanayicilerimizin ortak eğitim, danışmanlık, bakım onarım, tedarik ve sosyal imkânlarla ilgili ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca bölgemizde pamuk ve transformatör sektörünün doğal kümelenmesi oluştu. Türkiye’nin pamuk üretiminin yüzde 46’sının gerçekleştirildiği ilimizin pamuk işleme, iplik ve dokuma sanayisinde önemli yatırımlar bölgemizde hayata geçirildi. Üretimden arta kalan atık pamuklardan ise pelüş oyuncak, çiğitten yağ üretimi de bölgemizde yaygınlaşıyor” şeklinde konuştu.