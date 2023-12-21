Şanlıurfa sanayi kuruluşları, yeşil dönüşüm gündemiyle toplandı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde, SANTEK İşbirliği İl Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Şanlıurfa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Şanlıurfa OSB Müdürü Osman Oktay, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Fatih Sezgin, Şanlıurfa TEKNOKENT Müdürü Doç. İbrahim Berkan Aydilek katıldı.

Toplantıda AB Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon mekanizması, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanında ulusal ve bölgesel politikalar masaya yatırıldı. ŞUTSO Meclis Başkanı Serhat Karadağ, toplantıda yaptığı konuşmada AB Yeşil Mutabakatı ve ilgili mevzuatların Türkiye dış ticareti üzerindeki etkisinin her geçen gün daha da artığına dikkat çekti. Sınırda Karbon Mekanizması’nın ilk etap uygulamaları ile birlikte yatırım ve finansmanda sürdürülebilirlik kriterlerinin finansman kaynakları için önemli hale geldiğini kaydeden Serhat Karadağ, “Önümüzdeki dönem bireysel ve kurumsal hayatın en önemli parçası olmaya devam edecek olan sürdürülebilirlik, ülkemiz ve ilimiz sanayisi için de yeni bir fırsat penceresi sunuyor. Ancak ne yazık ki KOBİ'lerimizin çoğunluğu sürdürülebilir finansman fırsatlarını değerlendirmek için gerekli altyapıya ve farkındalığa sahip değil. Yeşil büyümemiz, büyük ölçüde KOBİ'lerin yeşil ve sürdürülebilir uygulamaları faaliyetlerine entegre etme kapasitesine bağlı. Bu nedenle özellikle KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, 'Yeşil Dönüşüm Fonu' kurularak firmaların yeşil üretim koşullarına uyum için tüm süreçlerinde yapacakları yatırımlar ve AR-GE harcamalarının desteklenmesi hayati öneme sahiptir” dedi.

Geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ile OSB’nin karbon emisyonunu düşürülüyor

Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü Osman Oktay ise sanayideki yeni nesil ve çevreci stratejiler geliştirmek üzere yeşil enerji, su yönetimi, geri dönüşüm ve lojistik bağlantıları güçlendirecek projelere yöneldiklerini söyledi. Türkiye’de bu kapsamda yayımlanan eylem planları ve mevzuatlar çerçevesinde Yeşil Dönüşümün gerçekleştirilmesi sürdürülebilirlik ile verimli üretim tekniklerinin uygulanması konusunda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Oktay, “Son 3 aydır bölgemizde belirli periyodlarla denetimler gerçekleştirerek çevre ve hava kirliliği ile mücadelemizi sıklaştırdık. Bölgemizde Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Kaliteli Enerji Yönetim Sistemi’ni kurduk. Atıklarımızın sürdürülebilir şekilde yönetimi için ise bölgemizde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasıyla protokol yapıp; evsel ve endüstriyel atıklarımızın geri dönüşümünü sağlayıp yeni bir gelir kapısı oluşturduk. Mevcut atıksu arıtma tesisimizin ileri arıtma tesisi standartlarına çıkartılması için proje çalışmalarımız devam ederken 50.000 m3/gün kapasiteye sahip yeni bir ileri atıksu arıtma tesisi yatırımı için hazırlıklarımız devam ediyor. Bölgemizde dünyanın en büyük GES Endüstri bölgesinin kurulumu için de Karacadağ Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Kurulacak GES yatırım alanı için yaklaşık 50 bin dönüm hazine arazisi tespit ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız da şuan yer seçim çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.