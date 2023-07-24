Şanlıurfa Teknokent, Havelsan ofisi ile Güneydoğu’nun yazılım üssü olacak

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Teknokent’i Güneydoğu Anadolu’nun yazılım üssü yapacak girişimler ve yatırımlar hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 6-7 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki projelerini artırma kararının ardından ilk somut yatırımlarından biri Şanlıurfa’ya getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile faaliyet gösteren Türk yazılım devi Havelsan A.Ş. yazılım Ar-Ge ofislerinden birini Şanlıurfa Teknokent’te açtı.

Havelsan ofisi ile birlikte Şanlıurfa’nın yazılım alanında, Türkiye’nin önemli üslerinden biri haline dönüştürülmesi girişimlerinin önemli bir seviye atladığını kaydeden Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. İ. Berkan Aydilek, kentin artık tarımda, sanayide ve turizmde olduğu gibi yazılım alanında da Güneydoğu’nun önemli bir çekim merkezi olacağını kaydetti. “Bu konudaki en büyük fırsatımız: sahip olduğumuz genç nüfusumuzdur. Kentimiz yazılım sektörü için önemli bir insan kaynağına sahip, bu potansiyeli harekete geçirmek için gençlerimizi doğru eğitim programlarıyla buluşturacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Havelsan’ın ofis yatırımı bu alandaki hedeflerimizi daha güçlendirdi. Havelsan ofisimiz ile gençlerimizin yazılım alanına yönelik ilgisi daha da arttı. Şimdiki hedefimiz bu yeni sinerjiyi arkamıza alarak yazılım alanındaki ulusal ve uluslararası pek çok markayı bölgemize davet edip, Şanlıurfa’dan tüm dünyaya yazılım ihracatının başlamasının sağlanmasıdır” dedi.

Kümelenme ile birlikte yazılım ihracatının da önü açılacak

Kümelenme ile orta vadede Şanlıurfa’daki yazılım faaliyetlerinin daha da gelişmesini ve bu alanda ihracatın önünün açılacağını kaydeden Doç. Dr. İ. Berkan Aydilek, “Teknokentimizde faaliyet gösteren firmalarımızın önemli proje çalışmaları bulunmakta, zamanla firmalarımız İstanbul ve Ankara’daki tecrübeli firmalarla rekabet eder duruma gelecektir. Şu anda bölgemizde ulusal ve uluslararası projelere yönelik olarak bulut tabanlı muhasebe, metaverse, sanal gerçeklik, sağlık teknolojileri, endüstri 4.0 vb. konularda çeşitli yazılımlar ve teknolojiler geliştiriliyor. Son olarak görüşme yaptığımız bir yazılım firması bölgemizde havalimanlarında kullanılan lojistik süreçlerin yönetimini gerçekleştirecek bir yazılım geliştirmeye hazırlanıyor. Firmalarımızdan bir diğeri ise yurt içi pazarın yanı sıra Mısır, ABD ve Lübnan’da temsilcilik açarak bu ülkelerdeki muhasebe yazılımlarını geliştirmek için Ar-Ge’ye başladı. Orta vadede yüzde 100 yerli olan yazılım ihracatına başlayıp Ülkemizin ve Şehrimizin ihracat rakamlarına aktif katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Urfalı yazılımcılar, savunma sanayiinin dijital tedarik havuzuna entegre ediliyor

Şanlıurfa Teknokent’te faaliyet gösteren yazılım firmalarının Türk Savunma Sanayii’ne entegrasyonu içinde bir koordinasyon misyonu üstlendiklerini ifade eden Doç. Dr. İ. Berkan Aydilek, şöyle devam etti: “Teknokent firmalarımızın Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) dijital ağına kaydolmasını istedik. Bu sayede üye firmalarımız savunma sanayiinde faaliyet gösteren markalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağı bir ağa entegre olmasının önü açıldı. Bu dijital ağ sayesinde firmalarımızın mevcut ürünlerini daha da geliştireceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte bölgemizden önemli savunma sanayii işbirliği projeleri oluşabilir. Bu alanda ayrıca deprem bölgesi içinde bulunmamızdan dolayı tedarikçi firmaların ilgisini daha fazla çekiyoruz. Ürünlerimizi hem altyapı hem kalite, hem de tasarım açısından daha da geliştirerek Türk savunma sanayiinin yerli üretim hedeflerinde yerimizi almak istiyoruz.”