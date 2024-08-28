Şanlıurfa Ticaret Borsası Keten Köyneği Fıstığı için lisanslı depo kuruyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’nın sade yağ ve peynirine 2018 yılında coğrafi işaret tescili kazandıran Şanlıurfa Ticaret Borsası, ürünlere AB Coğrafi işaret tescili de kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda kentin en önemli tarım ürünlerinden Urfa Keten Köyneği Fıstığı’nın markalaşması, fiyat istikrarı ve küresel tanıtımı için de Fıstık Lisanslı Depo kurmaya hazırlanan kurum, 42 bin metrekare alan üzerinde 14 bin metrekarelik lisanslı depo inşa edecek. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, 2023 yılında 4,2 milyon dekar alanda üretimi gerçekleştirilen fıstığın 1.6 milyon dekarının Şanlıurfa’da bulunduğuna dikkat çekti. Kentin geçtiğimiz yıl 60 bin tonluk fıstık üretimi ile ilk sırada yer aldığını belirten Mehmet Kaya, üretim alanında yüzde 38,10 üretim miktarında yüzde 34.09’luk paya sahip olduklarını kaydetti. Urfa’nın Türkiye’nin fıstık deposu olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, “Dünya fıstık üretimi 2022 yılında 1,0 milyon ton olarak gerçekleşti. ABD, 400 bin ton ile dünyada ilk sırada yer aldı. Fıstık ihracatı 2023 yılında 473 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye 32 bin ton ile ikinci sırada yer alıyor. Dünya Antep fıstığı ithalatı ise 2023 yılında 416 bin ton olarak gerçekleşti. Ülkemizin fıstık üretiminde lideri olan Şanlıurfa’nın fıstık ticaretinde de üst sıralarda yer alabilmesi için altyapı geliştirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 2020 yılında tescillenen Urfa Keten Köyneği Fıstığı’nın marka değerini artırmak, fiyat istikrarını sağlamak ve küresel tanıtım çalışmalarına ivme kazandırmak üzere Fıstık Lisanslı Depomuzu kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Fıstık Lisanslı Depoları sayesinde fıstık üreticilerine önemli avantajlar kazandıracaklarını kaydeden Mehmet Kaya, “Depo yatırımı ile birlikte kentimizde yeni fıstık fabrikalarının da kurulmasını öngörüyoruz. Bu noktada Kalite kontrol laboratuvarımız ile fıstıkta standardizasyonu sağlarken, Ar-Ge birimimiz ile de fıstıktan türev ürünler geliştirmek için çalışacak. Lisanslı depo yatırımıyla birlikte keten Köyneği fıstığımız altın çağlarını yaşayacak. Toplamda 0 bin ton depolama kapasitesine sahip olacağız. Depomuz fıstık üreticilerimiz için bir güven mekanizması misyonu üstlenecek. Depomuz için Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde toplamda 42 bin metrekare alanın tahsis işlemlerini tamamladık. Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alan üzerine her biri aylık 1.250 tonluk 8 adet bağımsız kapalı depo kuracağız. İstiflemenin kafesler aracılığıyla yapılacağı depomuzda FIFO prensibinin uygulandığı çift kapı sistemi olacak. Depo içi sıcaklığımız 20°C ve 2 bölmesi kavlak, iç ve kuru kırmızı kabuklu fıstığı depolayabilecek şekilde 0°C depo içi sıcaklığı sağlayacak şekilde planlamalar tamamlandı” diye konuştu.

Hasat sezonundaki fiyat düşüşlerinin önüne geçilecek

GAP Tarım Ürünleri Hububat Lisanslı Depoculuk A.Ş. ve Şanlıurfa Pamuk Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. olmak üzere 2 lisanslı depolarının faaliyette olduğu bilgisini paylaşan Mehmet Kaya, fıstık lisanslı depolarının özel teknolojilere ve depolama teknolojilerine sahip olacağını aktardı. Başkan Kaya, “Fıstık lisanslı depomuz sayesinde hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önüne geçeceğiz. Ayrıca fıstık üreticilerimizin finansman sıkıntısı ortadan kalkacak. Üreticilerimiz lisanslı depomuza verdikleri ürünleri karşılığında alacakları ürün senetleri aracığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlayabilecek. Depomuza teslim edilen ürünlerin güvenliği ve ürün kalite kaybının önüne geçilmesi depomuzun güvencesi altında olacak. En önemli avantajlardan birisi de ürün ticareti ile uğraşan tacir sanayicilerimize, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca teminini gerçekleştirebileceğiz” şeklinde konuştu.

Urfalı Fıstık üreticilerinin Antep’teki depolara bağımlılığı sona erecek

Fıstık Lisanslı Depoları sayesinde Urfalı fıstık üreticilerinin Antep’teki depolara bağımlılığının da kalmayacağını belirten Mehmet Kaya, şöyle konuştu: “Şanlıurfa’da işleme tesislerinin yetersiz oluşu ve fıstığın uygun koşullarda depolanması sorunu ürünlerimizin ek lojistik maliyetlerle Gaziantep’teki lisanslı depoya gönderilmesi zorunluğu yaratıyor. Bu da Urfa Keten Köyneği Fıstığı’nın Gaziantep’teki işletmelerde işlenerek pazara sunulması zorunluluğunu getiriyor. Mevcut durumda ilimizde fıstık üretimi ve ticaretiyle ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler; sahip oldukları fıstığı uygun koşullarda ve uzun süreli depolama imkânına sahip değil. Uygun koşullarda depolanmayan ürünlerde aflatoksin oluştuğundan ürünler kısa sürede bozuluyor. Kuracağımız fıstık lisanlı depomuz ile tüm bu olumsuz faktörleri ortadan kaldırmış olacağız.”

Fıstık Lisanslı Deposu bittikten sonra türev ürünlerle ilgili Ar-Ge’ye başlayacak

Fıstık Lisanslı Depoları faaliyete başladıktan sonra borsa bünyesindeki Ar-Ge ve Proje birimlerini fıstık alanında aktif hale getireceklerini belirten Mehmet Kaya, hedeflerinin Urfa Keten Köyneği Fıstığı’ndan katma değeri yüksek yeni türev ürünler geliştirmek olduğunu aktardı. Ham maddedeki güçlerini yeni türev ürünlerle yüksek ticari avantaja dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade eden Kaya, şunları söyledi: “Değişim ve gelişimin gerisinde kalmamak için Ar-Ge ve Proje birimimiz bizim en önemli gücümüzü oluşturuyor. Üretim ve depolamadaki gücümüzü son tüketiciye yönelik geliştireceğimiz yeni lezzetlerle büyük bir değer zincirine dönüştüreceğiz. Bu alanda hem ulusal hem de uluslararası projeleri de yakından takip ediyoruz. Üyelerimizin ortak ihtiyaçları doğrultusunda katma değer yaratacak proje geliştirebilmeleri ve uygulayabilmeleri için ilgili kurum-kuruluşlar ile ortak bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. TS EN ISO 9001:2008 Belgesi standartlarına sahip Ar-Ge birimimiz sayesinde önümüzdeki süreçte ilgili kurumların Proje birimleri ile ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Coğrafi işaret tescilinin yanı sıra organik etiketli ürün üretimi noktasında da hazırlıklarımız devam ediyor.”