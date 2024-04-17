Şanlıurfa’da ilkbahar rezervasyonları turizm sektörüne can suyu oldu

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Üyesi Serhat Gerger, Nisan ayında hem bayram tatili hem de Süper Kupa finali nedeniyle otellerdeki doluluk oranlarının pandemi sürecinden önceki seviyesine döndüğünü söyledi. Butik otellerde yer bulunamadığını kent otellerinde ise doluluk oranlarının her geçen gün arttığını ifade eden Serhat Gerger, “Eğer sınır bölgelerimizde çatışma ortamı yaşanmazsa yurt dışından da yüksek miktarda yabancı turist kafileleri bekliyoruz. Bu sezon özellikle Polonyalıların ilgisi artmış durumda. Yine diğer Avrupa ülkelerinden de yoğun talepler alıyoruz. Ayrıca Uzak Doğu ülkelerinde bölgemize yönelik ilgisi her geçen gün artıyor. Turist gelişleri normal seviyeye geldiği için önümüzdeki süreçte Şanlıurfa’nın geceleme oranını artıracak projelere yöneldik. Misafirlerimizin memnuniyet oranlarını daha da artırabilmek için asayiş, hijyen ve hizmet standartlarımızı daha da artırmalıyız. Bu noktada kolluk kuvvetlerimizin ve yerel yönetimlerimizin farkındalığını artırmalıyız” dedi.

Turist sayısındaki artış yeni otel yatırımlarını tetikliyor

Kültür ve Turizm Şanlıurfa İl Müdürlüğü’nün 2024 yılının ocak ayına ilişkin verilerine göre il merkezinde 35 bin 662, ilçelerimizde 19 bin 276 geceleme sayısına ulaştıklarını ifade eden Serhat Gerger, geceleme sayılarının 1.945’i yabancı misafirler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Yabancı misafir yoğunluğunda Irak, Suriye ve Bahreyn’in ağırlığı olduğunu belirten Gerger, “Aynı zamanda Kuveyt, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, KKTC, Bulgaristan, İrlanda, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Pakistan ve Güney Kore’den de yüzlerce misafir ağırladık. Turist sayısının bir önceki yıllara göre artış göstermesi yeni otel yatırımlarını getiriyor. Şanlıurfa’daki hem kent hem de butik konseptlerde yeni otel yatırımları hızla devam ediyor. Karaköprü ilçemizde yeni bir kent oteli hızla yükseliyor. Ramada’nın da Mardin yolu üzerinde bir otel yatırımı kesinleşti” diye konuştu.

“Balıklıgöl Alan Yönetim Başkanlığı bir an önce kurulmalı”

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Balıkgöl havzasının küresel stratejilerle yönetilebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlama süreci de başarı ile tamamlanan Balıklıgöl Alan Yönetim Başkanlığı kuruluş sürecinin biran önce başlaması çağrısı yapan Serhat Gerger, “Balıklıgölde görev tanımı bulunan yerel kurumlarımız arasındaki yetki karmaşası sorunu yıllardır turizm faaliyetlerine zarar veriyor. Bölgenin sınırları ve alan yönetim planı tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlığımızın bir an önce Balıklıgöl Alan Yönetim Başkanlığı’nı ilan etmesini bekliyoruz. Turizm sektöründeki iş insanları olarak Balıklıgöl Alan Yönetim Başkanlığı’nı destekliyoruz. En kısa zamanda bu yapının kurularak bölgedeki hijyen denetimleri, tabela kirliliği, sokak düzenlemeleri, temel altyapı alanlarında göreve başlamasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘Rota Urfa’ uygulaması için finans kaynağı aranıyor

Şanlıurfa’ya gelen turistlere akıllı cihazlar üzerinden ulaşım, konaklama ve rehberlik alanlarında dijital hizmet verecek olan ‘Rota Urfa’ uygulamasının kurulması için proje hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Serhat Gerger, finansal kaynak arayışlarını sürdürdüklerini belirtti. Hem ulusal hem de uluslararası destek programlarını yakından takip ettiklerini belirten Gerger, “ŞUTSO’da projemiz için gerekli bütçe konusunda yol alamadık. ŞUTSO 5. Meslek Komitesi olarak Rota Urfa’yı hayata geçirmek için projemizden vazgeçmedik. Bu projeyi hayata geçirebilmek için yaklaşık 250 bin TL’lik komik bir bütçe arıyoruz. Projemizin emsali ise şuanda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde şehrimize gelen misafirlerimize gideceği lokasyonlar, trafik yoğunluğu, gezilecek yerler hakkında bilgiler, hava durumu, akredite yeme içme alanları noktasında dijital rehberlik hizmeti sağlayacağız. Benzer projelerde yapılan önceki acı tecrübeleri tekrar etmemek adına hayata geçireceğimiz Rota Urfa uygulaması ŞUTSO bünyesinde kurulacak. Yazılımın geliştirilmesi, ara yüz tasarımı dışında herhangi bir özel işletme, şirket ve şahsa herhangi bir hak tanınmayacak.”