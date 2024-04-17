Mermer ve doğal taş sektörünün kalbi İzmir’de atıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

20 Nisan’a kadar sürecek olan Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nı 100 binin üzerinde sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde maden sektörünün 2023’te 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Bunun 1,9 milyar dolarlık bölümü doğal taş oluşturdu. EMİB olarak üyelerimizle 1,06 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. Birliğimiz ihracatının yarıdan fazlasını doğal taş oluşturdu. İşlenmiş doğal taş başı çekti. Amacımız 2024’te bu rakamları daha yukarılara taşımak” diye konuştu.

2023’te Türkiye geneli blok doğal taş ihracat birim fiyatının, 192 dolarken işlenmiş doğal taş birim fiyatının 454 dolar olduğuna dikkat çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Her bir kilogram blok doğal taş için 262 dolardan vazgeçmişiz. Miktar olarak 2023 yılı blok doğal taş ihracatımızın işlenmiş doğal taş ihracatımızdan neredeyse 1.5 kat fazla olduğu göz önüne aldığımızda ülkemiz için ne kadar ciddi bir kayıp olduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz 4 yılın işlenmiş doğal taş birim fiyatlarındaki artış eğilimi umut vadeci olsa da blok ve işlenmiş doğal taş ihracatımızın miktarları arasındaki denge işlenmişin lehine değişmeli” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de sektörel ve bölgesel kalkınmaya destek olacak projeler geliştirmeye büyük önem verdiklerini anlatarak, “Fuarlara yönelik her türlü çalışmayı desteklemek ve kente yeni fuarlar kazandırmak bizim için önemli. Odamız, 2024 yılı bütçesinde 83 milyon TL'lik fuar desteği ayırdı” ifadelerini kullandı.

“Türk pasaportunun girmekte zorlandığı yere Türk mermeri giriyor”

Dünyanın en önemli saraylarından, katedrallerine, müzelerinden metrosuna kadar Türk mermerinin kullanıldığını dile getiren Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “4 kıtada 70’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünya ekonomisine yön veren ve adeta gökdelen ekonomisi yaratan Newyork’ta, Türk mermeri birçok gökdelende yer buluyor, kongre binasında ışıldıyor. Türk pasaportunun girmekte zorlandığı yerlere Türk mermeri kolaylıkla ve hakkıyla giriyor, bulunduğu mekanları taçlandırıyor” dedi.

Türkiye’nin doğal taş sektöründe, çeşitlilik açısından dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Maden Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ise şunları söyledi: “Doğal taş sektörü, madenciliğin Türkiye’deki imajı açısından çok büyük sorumluluk üstleniyor. Sahip olunan ruhsatların 3’te 1’i bu alanda. Madenlerini çok verimli üretmeye kullanmaya önem vermemiz gerekiyor. Madencilik açısından çok büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Bugüne kadar 6 bin 602 hektarlık rehabilitasyonu edilmiş maden sahası var” dedi.

“OVP ile ihracatımızı yaklaşık 40 milyar dolara çıkarabiliriz”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, sektörün en önemli sorunlarından olan ruhsat güvencesinin ve sektörle ilgili 5 maddenin OVP’de yer almasıyla beraber ihracatın katlanabileceğini, 30 – 40 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Çekiç, “2024’ün ilk aylarında doğal taş grubunda beklenen yükselişi göremedik. Madencilik yatırımlarına güvence verilmeli. Ruhsat güvencesi çok kıymetli” dedi.