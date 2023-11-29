Şanlıurfa’nın tarımsal ürünleri SUGİOSB ile işlenerek dünyaya ihraç edilecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da yetiştirilen tarım ürünlerini yüksek katma değere dönüştürüp dünya pazarlarına taşıyacak sanayicilerin kümelendiği Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı yatırımları tamamlanırken, fabrika inşaatları ise aynı hızla devam ediyor.

2017 yılında 235 hektar alan üzerinde 10.000 istihdam hedefi ile kurulan bölgede, altyapı inşaatı yatırımlarında yüzde 99 gerçekleşme oranı kaydedilirken, elektrik altyapı işlerindeki yatırımlar ise yüzde 40 seviyeye ulaştı. Su, elektrik ve telekomünikasyon iletim hatlarının ana hatlara entegrasyonu için de girişimler hızlandırıldı. Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (SUGİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgenin hem ülke ekonomisine hem de kent ekonomisine büyük katkılar sağlamaya başladığını söyledi.

Şuan da faal olarak üretime başlayan 2 firmadan 1’nin Kanada’ya kurutulmuş sebze ihracatına başladığını kaydeden Hasan Şıldak, “Ülkemize yeni bir gıda sanayi üssü oluşturmak adına çalışmalarımıza birçok alanda devam ediyoruz. Mevcut 164 parselimizin tamamını yatırımcılara tahsis ettik. Bölgemizde üretilen yöresel tarım ürünlerimiz burada işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve dünyanın her yerine ihraç edilecek. Yatırımcılarımızın 2’si aktif üretime başlarken 141 sanayicimizin tesis inşaatı ve proses yatırımları devam ediyor. 23 yatırımcımız ise tesis proje hazırlığını sürdürüyor. Sahip olduğu 1.9 milyon hektarlık tarımsal üretim alanıyla Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan ilimizin gıda üretim potansiyelini ham maddeden ara mamul ve türev ürünlere çevireceğiz. Bölgede üretilen ham madde yine bölgede işlenerek kentimizin beşeri faaliyetlerine pozitif ivme kazandıracağız” dedi.

Altyapı yüzde 99 tamamlandı, ana hatlara entegrasyon için çalışmalar sürüyor

Tamamladıkları ve devam ettikleri altyapı yatırımlarından bahseden Hasan Şıldak, “Altyapı Yapım işi muhtevasında yol, telekom, yağmursuyu, içme suyu, atıksu ve içme suyu servis deposu iş kalemlerimize yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Yapımı devam eden 10 km’lik yollarımız %98 seviyesinde olup, 11 km’lik atıksu ve 12.6 km’lik yağmursuyu inşamız da %99 seviyesine ulaştı. 12.1 km’lik içme suyu şebekemizin yapımını bitirdik. 5.000 m3 kapasiteli içme suyu servis depomuzu da tamamladık. Altyapı inşaat işlerimizin tamamlanma oranı yüzde 99 seviyesindedir. Bölgemizin temel altyapısını, aralık ayında tamamlamayı öngörüyoruz. Ekim 2022’de başladığımız %40 seviyesinde olan elektrik altyapı yatırımlarında ise 16 km enerji iletim hattı, 12 adet dağıtım merkezi binası ve parsel bağlantılarının imalatını gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı haziran sonuna kadar bölgemize kesintisiz enerji sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca ‘Elektrik Yg-Ag Yapım İşi’miz tamamlanmak üzere olup 49 yıl süreyle Dağıtım ve Üretim lisansımızı almak için EPDK tarafına başvuru yaptık. Hedefimiz 2024 yılına Dağıtım Lisansı olan bir OSB olarak giriş yapmaktır. Telekom altyapı işlerimizin gerçekleşme oranı ise yüzde 95’e ulaştı. Kendi enerjisini kendisi üreten OSB olma vizyonuyla yeşil bantlarımıza, atıl arazilerimize GES kurarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve karbon salınım oranlarımızı düşürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yaşam Alanı ile sanayicinin sosyal hizmet tesislerine erişimi kolaylaştırılacak

Yeşil dönüşüm vizyonu kapsamında Atık su arıtma tesisi ile bölgede üretim yapacak sanayicilerin sosyal standartlarını artırmak üzere kuracakları ‘Yaşam Alanı’nın proje çalışmalarının tamamlandığını ve 2024 yılında ihaleye çıkacaklarını kaydeden SUGİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şıldak, şöyle devam etti: “Bölgemizde sanayi parsellerinin yanı sıra hizmet destek alanları, teknik destek alanları, petrol istasyonu, dinlenme tesisi, açık spor tesisi alanı, meslek lisesi alanı, cami, sosyal tesisler ile sağlık hizmeti alanları kurmak için çalışıyoruz. Dünün deneyimlerinin ışığında yenilikçi anlayışımızla kalıcı ve örnek bir OSB modeli oluşturarak sanayicilerimizin markalaşma ve kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlayacağız. Ayrıca pek çok hizmet kalemini bölgemize taşıyarak sanayicilerimize hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlayacağız. Projesini tamamladığımız yaşam alanımız içerisinde lokanta, banka, kargo, market gibi işletmeler kurulacak. Projemiz ihaleye hazır hale getirildi. Projenin hayata geçirilmesi ile 8 adet dükkân bölgemizde taliplilere kiralama yolu ile ihale edilerek OSB’mize kalıcı ve sürekli gelir sağlayacak. İlk etabımızdaki tüm yatırımlar tamamlandığında toplam 10.000 kişilik istihdam oluşturmayı hedefliyoruz.”