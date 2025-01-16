Saraç "Zorlukları yenilik çalışmalarıyla aşarız"

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Yönetici Şirketi ATAP A.Ş. ve TÜBİTAK iş birliğinde, Eskişehir OSB Konferans Salonu’nda Ufuk Avrupa Bilgi Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Avrupa Çerçeve Programları Müdürü Çağrı Yıldırım, Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Ufuk Avrupa Ulusal İrtibat Noktaları Tarık Şahin ve Erencan Bal tarafından 2025 yılı EIC Çalışma Programı tanıtıldı. Etkinlikte, European Innovation Council (EIC) 2025 yılı Çalışma Programı detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, EIC’nin sunduğu fonlar, projeler ve inovasyon destekleri hakkında bilgilendirildi. Avrupa’nın teknoloji ve yenilik stratejilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantı, akademi, sanayi ve girişimcilik alanlarından yoğun ilgi gördü.

Hepimizin vizyonunu büyüten bir rehber olacak

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa’nın yenilik çalışmaları ve geleceğin teknoloji vizyonunun ele alındığını belirterek, “Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı, EIC ve EIT aracılığıyla sunduğu büyük potansiyel ile bilimden sanayiye, akademiden topluma kadar geniş bir etki yaratmaktadır. Bu platformda, bu iki önemli yapının neyi temsil ettiğini ve birlikte neler başarabileceğimizi paylaşmak benim için büyük bir mutluluk” dedi.

“Yenilik çalışmalarımıza ve iş birliğimize olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla” diyen Saraç, “Bugünün zorluklarını aşmak ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için, yenilik çalışmalarımıza ve iş birliğimize olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Avrupa Yenilik Konseyi ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü gibi çığır açan yapıların, hepimizin vizyonunu büyüten ve geleceği şekillendiren birer rehber olduğuna inanıyorum. Hep birlikte daha yenilikçi, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir Avrupa yaratabileceğimize olan inancım tam” diye konuştu.

Sürdürülebilir uluslararası ortaklıkları teşvik ediyor

Başkan Metin Saraç’ın konuşmasının ardından, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Ufuk Avrupa çağrılarında kabul alan projeleri olan MAPIT (Dijital İnovasyon ve Dönüşüm için M(obilizasyon) A(gelişmiş) Ortaklıklar) Projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Telçeken, projenin, yenilikçi KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve Avrupa R&I ağları arasındaki boşluğu kapatarak sürdürülebilir uluslararası ortaklıkları teşvik ettiğini belirtti. Telçeken sunumunda, dijital inovasyon merkezleri kurarak ve R&I yöneticilerinin becerilerini artırarak MAPIT, üniversite-endüstri iş birliklerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Potansiyeli yakından tanıma imkanı

Devamında Avrupa Çerçeve Programları Müdürü Çağrı Yıldırım, Ufuk Avrupa programının genel yapısı ve sunduğu fırsatlar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Etkinliğin sonunda, firma temsilcileri bire bir görüşmeler yaparak projelerle ilgili detayları tartışma ve iş birliği imkanlarını değerlendirme fırsatı buldu. Bu verimli etkinlik, katılımcılara Ufuk Avrupa programının sunduğu potansiyeli daha yakından tanıma imkanı sağladı ve geleceğe yönelik yeni iş birliklerinin kapısını araladı.