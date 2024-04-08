ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci: Seçim bitti, artık ekonomiye odaklanmalıyız

NBE Çorum

Çorum Organize Sanayi İş Adamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Bülent Demirci, seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin demokratik bir olgunlukta geçtiğini ve bu durumun Türkiye adına sevindirici olduğunu ifade eden Demirci, "Seçim sürecinin sona ermesi ile ülkemiz için en önemli gündem maddelerinden biri olan ekonomiye odaklanma sürecine giriyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadele edilmeli, katma değeri yüksek ve ihracata dayalı üretim desteklenmeli, yeni sanayi alanlarının oluşturulmasına, yeşil ve dijital dönüşüme odaklanılmalıdır." dedi.

Sanayicilerin finansmana erişiminin kolaylaşması ve ara eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için politikalar üretilmesi ve işgücü ile enerji maaliyetlerinin global pazarlarla rekabet edebilebilir seviyelere getirilmesi gerektiğinin altını çizen Demirci, aksi halde emek yoğun sektörlerin Türkiye'den çıkarak daha avantajlı ülkelere yöneleceğini ifade etti.