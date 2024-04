'Seçimsiz geçecek 4 yılda ekonomiye odaklanılmalı'

İZMİR / EKONOMİ

Küresel ekonomide son dönemde artan jeopolitik birliktelikler ve korumacılığın özellikle bölgesel güç bloklarına ve yeni koridor anlaşmalarına evrilerek, ticarete yön verdiğini söyleyen Yorgancılar, “Hükümetimizin ekonomide beklentileri iyileştirmek adına izleyeceği politikalar ve hayata geçireceği yapısal reformlar çok daha fazla önem kazanıyor. Üretimin sürdürülebilirliğini riske eden unsurların ortadan kaldırılarak, ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve güvenin tesis edilmesini, uluslararası kredibilitemizin yükselmesine ilişkin atılacak kararlı ve somut adımların atılmasını ve seçimsiz geçecek 4 yıl boyunca kararlılıkla ekonomiye odaklanılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Küresel ekonomi yavaşlarken, ticaret daralırken üreten kesim olarak, Türkiye’yi ekonomik ve sosyal alanda dünyada üst sıralara çıkaracak projeleri, atılımları hayata geçirmek istediklerini belirten Yorgancılar, “Güçlü sanayi, güçlü Türkiye demektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Cumhuriyetimizin ilkelerini güçlendirerek yaşatan, ekonomik olarak güçlü, daha müreffeh, mutlu, fırsat eşitliğini yakalamış, çağdaş eğitimden bilime, evrensel hukuka, ileri teknoloji seviyesine kadar her alanda dünya liginde üst sıralara yükselmiş bir toplum arzu ediyoruz. Yerelden kalkınmanın daha fazla ivme kazandığı bir dönemde de, yerel yönetimlerden beklentimiz, sosyal belediyeciliği ve kentin ortak akıl ve istişare mekanizmasını mutlaka geliştirerek güçlendirmeleri. Oda ve Borsalar olarak İzmir özelinde yakalamış olduğumuz dayanışma ve ortak hareket kültürünün kent dinamiğine yarattığı katma değeri gözeterek, yerel yönetimlerce de kentin tüm bileşenlerine yayılımının sağlanmasını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorgancılar, sözlerini şöyle tamamladı: “Kentimizin yapısal konularına bir an evvel odaklanılarak, en başta İzmir’in fay haritasının göstergelediği üzere, kenti deprem dirençli olacak şekilde, bilim ve teknolojinin ışığında ivedilikle dönüştürmek başta olmak üzere her ortamda dile getirerek öncelediğimiz kent ihtiyaçlarına yönelik hızlı aksiyon alınmasını bekliyoruz. İzmir için talep edilen her konuda, tüm bilgi ve birikimimizle elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtiyor, yeni dönemin kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”