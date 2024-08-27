Üreticiden 7 liraya alınan şeftali tüketiciye neden 50 liraya satılıyor?

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Geçtiğimiz kış limon bahçelerinin söküldüğü Mersin, yine benzer bir konuyla gündeme geldi. Bahçesindeki şeftaliye üretim maliyetlerinin altında fiyat teklif edilen bir çiftçi, henüz hasat edilmemiş üzerinde meyvelerin bulunduğu ağaçlarını söktü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan o anlar, üreticinin çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yüksek verimli topraklar ve uygun hava koşullarında Türkiye’nin en kaliteli sebze ve meyvesini üretmelerine rağmen, verilen emeğin maddi karşılığını alamadıklarını vurgulayan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, acil çözüm istedi. Bugün çiftçinin 7 liraya mal ettiği şeftaliyi toptancı haline 8 liraya götürdüğünü bildiren Yılmaz, halden 10 TL’ye çıkan ürünün kentteki marketlerde 50 liraya satıldığını dile getirerek, rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çekti.

“Bu yılın geliri kar bırakmaz”

Bazı çiftçilerin hasat maliyetini düşürmek için ürününü kendi imkânlarıyla topladığını belirten Yılmaz, “Maliyetler ikiye katlanmasına rağmen, ürünler geçen yılki fiyatlara dahi satılamıyor. Bu sene şeftali, kiraz ve erikte böceklenme yaşandı. Üreticinin gereğinden fazla ilaçlama yapması, maliyetleri daha da artırdı. Bu yılki hasattan elde edilecek gelir ancak bahçenin bakım giderlerini karşılar, kar bırakmaz. Çiftçi gelecek yılı düşünerek bahçesini ayakta tutmaya çalışıyor ama pek umutlu değiliz. Bu ülkenin çiftçisi kaderine terk edilmiş. Mevcut şartlarda üretimde kalınması mümkün görünmüyor. Tarım ve gıdayı önemseyen bütün yetkililere sesleniyoruz. Çiftçiye sahip çıkılmadığı, ürünler ekonomik karşılığını bulmadığı sürece, kısa süre sonra üretim yapacak çiftçi bulamayacağız” dedi.

“Üye olduğum kooperatif neden ürünümü satmıyor?”

Tarım Kredi Kooperatifi ve meyve suyu fabrikalarının yöneticilerine de seslenen Yılmaz, “Kooperatif marketlerinde araştırma yaptık. Meyve satılmadığını görünce genel müdürlüğü arayıp nedenini sorduk. Geçen yıl meyveden zarar edildiği için satış yapılmadığı söylendi. Üye olduğum kooperatif neden ürünümü satmıyor? Öte yandan birçok çiftçi şeftaliyi meyve suyu fabrikalarına sattı. Bu işletmeler üretim maliyetlerinin üzerinde, çiftçiye yarar sağlayacak fiyatlar açıklamalı” diye konuştu.

Öte yanda bazı çiftçiler maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle şeftali ağçlarındaki ürünleri imha etmek zorunda kaldı.