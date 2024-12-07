Sektörel kümelenmede yasal düzenleme bekleniyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin İstişare Kulübü’nün (MİK) 2024 yılı final konferansı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ‘kümelenme’ temasıyla düzenlendi. Çankaya Üniversitesi’nin geçmiş dönem rektörlerinden, Sektörel Kümelenme Uzmanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, ‘Teknoloji Tufanına Karşı Nuh'un Gemisi: Kümelenme’ başlıklı bir sunum yaptı. Kurulacak sağlıklı kümenin; sosyal sermayesi, dinamizmi ve kamu alımlarına konacak yerlilik katkı paylarıyla, elde edilecek teknolojik kazanımlardan son ürüne ulaşılması ve yerli tasarımların üretilmesi için en uygun zemini oluşturacağını belirten Güvenç, “Seviyesi orta ve yüksek teknolojik ürünler için gerçekçi yerlilik oranlarının belirlenebileceği en doğru adres sektörel kümelerdir. Sağlıklı kümeler yerel kalkınmanın lokomotifidir. Bu modele sadece fakir ve gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler de ihtiyaç duyuyor. Kümelenme modeli, gelecekte var olmanın teminatıdır” dedi.



Sistemsizlik dezavantaj getiriyor

Teknoloji yarışı yapan gelişmiş ülkelerin pazar paylarını koruyabilmek için sağlıklı kümelerini geliştirmek zorunda olduklarını aktaran Güvenç, “Fakir ve gelişmekte olan ülkelerin sağlıklı küme yani güçlü endüstriyel eko sistemleri bulunmadığından, teknoloji yarışında dezavantajlı durumdalar. Bu ülkelerin şirketleri, tek başlarına günümüzün gelişmiş ülkelerindeki sağlıklı kümelerle yarışamaz, dünya pazarına kalıcı olarak yerleşemez. Bu nedenle büyük tehdit altındalar. Teknoloji yarışına çok geriden başlamış ülkemizde, hiç vakit geçirmeden sağlıklı kümelerin kurulması için çalışmalara hız verilmelidir. Sektörel kümelenme 1960’lı yıllardan sonra dünyada inanılmaz bir önem kazandı. Bu konuda ülkemizde de yasal mevzuat ya da kanuna ihtiyaç bulunuyor” diye konuştu.





Kent sorunlarına yönelik belirtilen uzman görüşlerini karar vericilere iletip çözüm aradıklarını kaydeden MİK Başkanı Ferudun Gündüz ise Mersin’e değer katacak çalışmaların yeni dönemde de süreceğini söyledi.