Selçuklu’da atıklar organik gübreye dönüşüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Çevre ve sıfır atık konusunda sürdürülebilir çalışmalara imza atan Selçuklu Belediyesi, kendi faaliyet alanında topladığı atıklarla organik gübre oluşturmaya devam ediyor. Başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar önce toplanıyor, daha sonra yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde ediliyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleşen çalışmalarda yıl boyunca 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı.

“Atıkları organik gübreye dönüştürerek ekonomik değer kazandırıyoruz”

Selçuklu Belediyesi’nin çevre ve sıfır atıkla ilgili çok önemli bir başlık açtığını ve bu konuda başarılı çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de atıkların organik gübreye dönüştürülmesi. Ekiplerimiz bu amaç doğrultusunda pazarlardan, halden, otellerden ve alışveriş merkezlerinden topladıkları organik atıkları fidanlığımızın arkasında bulunan bölgede oluşturduğumuz kompost üretim merkezinde birleştirerek 45 gün içerisinde gübreye dönüştürüyor. Böylelikle hem şehrimizde oluşan yüksek miktarlı organik atıkların çöpe gitmesini önlemiş oluyor hem de bu organik atıklardan gübre elde ederek bunlara bir ekonomik değer kazandırmış oluyoruz. Bu yıl Sıfır Atık ve İklim Değişikliği ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerimizin iş birliğinde; bin 314 ton çim, bin 653 ton ağaç yongasının yanı sıra semt pazarları ile meyve sebze halinden toplanan 2 bin 33 ton biyobozunur atıktan 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak. Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kompost üretim süreci nasıl işliyor?

Park bahçe çalışmalarından ortaya çıkan çim, ağaç yongası ve semt pazarları ile meyve sebze halinden toplanan meyve sebze atıklarından kompost yapımı gerçekleştiriliyor. 45 ile 60 gün süre içerisinde belirli sıcaklık kontrolü sağlanarak karıştırılan malzemeden kompost olarak tabir edilen doğal organik gübre elde ediliyor. Kompost yapım aşamalarında ilk işlem olarak ağaç budama atıklarının yanı sıra yongadan elde edilen alt malzemenin serimi yapılıyor. Daha sonra pazar alanlarından veya toptancı halinden gelen organik atıklar, son aşamada ise rekreasyon ve çim alanlarından gelen biçilmiş çimler boca edilerek üzerine son kat yine yonga dökülüyor. Hem mayalanarak hem de ıslatılarak sürecin hızlanması sağlanıyor. Böylelikle yaklaşık kırk beş ile altmış günde sürekli sıcaklık kontrolü yapılarak süreç tamamlanıyor.