'Sınırda karbon düzenlemesi çalışmalarına başladık'

Eray ŞEN/ADANA

TSE’nin düzenlediği ‘TSE İle Sektör Buluşmaları’ etkinliğinin 7’ncisi Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde yapıldı. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Adana Ticaret İl Müdürü Remzi Özdoğan ve iş insanlarının katıldığı toplantıda konuşan TSE Başkanı Şahin, güncel çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TSE’nin Türk sanayisinin daha az maliyetle uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara girmesinin anahtarı konumunda olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

“Sanayi ve ticarette büyük dönüşümlerin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Bu dönüşümler üretimin ilk aşamasından tüketimin son noktasına kadarki tüm süreçleri derinden etkiliyor ve değiştiriyor. Yeni teknik düzenlemeler ile, yeni çalışma alanlarını da beraberinde getiriyor. Biz TSE olarak, yeşil dönüşüm alanında test, sertifikasyon, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle ülkemizin 2053 net sıfır karbon hedefine ciddi katkılar sağlıyoruz. Ekim ayında yürürlüğe giren sınırda karbon düzenlemesine yönelik çalışmalarımıza başladık. Bu düzenlemede, ihracatçılarımızın zorluk yaşamaması amacıyla Avrupa Birliği’nin belirleyeceği standartları uyumlaştırıyoruz. İhracatçılarımızın geçiş periyodunda yükümlü oldukları izleme ve raporlama gerekliliklerine yönelik eğitimler düzenliyoruz. Karşılıklı tanımaya zemin hazırlayacak şekilde belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.

“Ulusal karbon kredilendirme programını başlatacağız”

Karbon kredilendirme projelerinin kayıt altına alınması ve karbon kredilerinin sertifikalandırılmasına yönelik Ulusal Karbon Kredilendirme Programını yakında başlatacaklarını açıklayan Şahin, “Eylül ayı itibarıyla Su Verimliliği Yönetim Sistemi belgelendirmesine başladık. Ülkemizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Sürdürülebilir Veri Merkezi Belgelendirme Programını iş dünyamızın hizmetine sunduk. Havaalanı Karbon Akreditasyon Programı, İklim Dostu Kuruluş Belgelendirmesi, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması, Su Ayak İzi – Karbon Ayak İzi Raporlama ve Doğrulaması gibi hizmetlerimizle ülkemizin yeşil dönüşümündeki önemli rolümüzü sürdürüyoruz. TSE Fotovoltaik Modül Test Laboratuvarımız ile yenilenebilir enerji sektörümüze önemli katkılar sağlıyoruz. Bu laboratuvarımız ile milli sermayenin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz” diye konuştu.