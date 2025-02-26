Şirikçioğlu Mensucat’tan yüzde 35 büyüme

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Şirikçioğlu Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kaynak, 2024 yılını değerlendirerek şirketin operasyonel ve stratejik hedeflerine ulaşma sürecini anlattı. Kaynak, “2024 yılı, hem üretim hem de ihracat anlamında hedeflerimize ulaştığımız, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli adımlar attığımız bir yıl oldu” dedi.

2024’te Büyüme ve Kalite Vurgusu

Şirikçioğlu Mensucat, 2024 yılında iplik sektöründeki güçlü konumunu Türk kalite standartlarına uygun üretimle pekiştirdi. Turquality süreçlerini başlatan şirket, kalitesini ulusal ve uluslararası pazarlarda daha fazla duyurmayı hedefliyor.

İbrahim Kaynak, “Organik ve çevre dostu ürünlerimize olan talebin artmasıyla 2023 yılına kıyasla %35 büyüme kaydettik. Bu büyüme, sürdürülebilir hammadde kullanımı, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm çalışmalarımızla desteklendi” ifadelerini kullandı.

Üretim ve Satışlarda Rekor Artış

2024 yılında üretim ve satış adetlerinde önemli bir artış yaşandığını belirten Kaynak, bu artışın hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardan gelen taleple desteklendiğini vurguladı. Çevre dostu ve sürdürülebilir hammaddeli ürünlerin bu süreçte kilit rol oynadığını söyleyen Kaynak, “2025 yılında da üretim kapasitemizi artırmayı, dijital dönüşüm ve otomasyon yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

İhracatta Güçlü Büyüme ve Yeni Pazarlar

Şirket, 2024 yılında ihracat pazarlarında da önemli bir büyüme kaydetti. Şu anda 55’ten fazla ülkeye ihracat yapan Şirikçioğlu Mensucat, özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Asya pazarlarında önemli bir pazar payı elde etti.

Kaynak, “Türkiye’deki yerli üretimi uluslararası standartlarda sunmamız, bizi bu pazarlarda tercih edilen bir tedarikçi yapıyor. 2025 ve sonrasında ihracat pazarlarımızı daha da çeşitlendirmeyi, yeni bölgelere açılmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Ürünler ve Kapasite Artışı

2024 yılı, ürün geliştirme ve kapasite artırma açısından da verimli geçti. Ar-Ge departmanı, organik iplikler ve çevre dostu üretim teknikleri üzerine yoğunlaştı. Yeni nesil sürdürülebilir iplikler, sektörde önemli bir boşluğu doldurdu.

Kaynak, “Güneş enerji sistemleri yatırımlarımızla enerji verimliliğini artırdık ve üretim süreçlerimizin çevresel etkilerini minimize ettik. Dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırarak, üretim süreçlerimizi yapay zeka ile daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Sektördeki Zorluklar ve Çözüm Önerileri

İşçi maliyetlerinin dünya standartlarının üzerinde olması ve enerji maliyetlerindeki yükselişin sektördeki en büyük sıkıntılar olduğunu belirten Kaynak, “Türkiye’deki işçilik ücretleri, bazı ülkelerle karşılaştırıldığında 6 kata kadar daha yüksek. Bu zorluklarla başa çıkmak için enerji verimliliği sağlayan teknolojilere yatırım yapıyoruz. Ayrıca, dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarımızı artırarak daha sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak, kamu kurumlarından beklentilerini de şu sözlerle dile getirdi: “Sektöre özel teşviklerin artırılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik desteklerin genişletilmesi gerekiyor. Özellikle yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim konusunda devletin sağladığı teşviklerin artması, sektördeki tüm oyuncular için büyük önem taşıyor.”

Gelecek Hedefleri: İnovasyon ve Sürdürülebilirlik

Şirikçioğlu Mensucat olarak inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına devam edeceklerini belirten İbrahim Kaynak, “Türk kalite standartlarına uygun üretim yaparak, çevre dostu ve sürdürülebilir hammadde kullanımını yaygınlaştıracağız. Dijital dönüşüm süreçlerimizi hızlandırarak üretim verimliliğimizi artıracak ve global pazarda rekabetçi bir konumda olmayı hedefliyoruz. Güneş enerji sistemleri yatırımlarımızla çevresel etkilerimizi azaltacak, yeşil dönüşüm anlayışımızı tüm dünyaya yayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Şirikçioğlu Mensucat, 2025 yılında da sektördeki liderliğini sürdürerek, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışıyla global pazarda daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.