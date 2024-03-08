Skal Eskişehir’den “En hızlı yatak yapma yarışması”

ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi fuaye alanında yapılan yarışmada, katılımcılar estetik ve hız kriterlerine göre değerlendirildi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyelerince yapılan jüri değerlendirmesi sonunda ilk 3 sırada yer alan yarışmacılara, Skal International Eskişehir Kulübü üye işletmelerince konaklama, yemek ve kahvaltı ödülleri verildi.

Etkinlik kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi fuaye alanında Skal Eskişehir Kulübü tarafından verilen kokteylde turizm işletmecileri, turizm akademisyenleri ve turizm öğrencileri sektörel paylaşımlarda bulundular.