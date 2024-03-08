Tepebaşı Belediyesi’nden Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser

ESKİŞEHİR

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen konserde kadınlara seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Öncelikle gününüz hayırlı olsun ama ben size 1 gün değil 365 gün vaat ediyorum. Düşündük sizleri nasıl mutlu edebiliriz? Hangi sanatçıyla mutlu edebiliriz? En sonunda Gülden Karaböcek’i uygun gördük. Atatürk ‘Kadınlar yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ diyor. Esasında Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Mesela 1934’te kadınlara seçme seçilme yasasını çıkarıyor. Bugün dünyanın en medeni, en zengin kenti olan İsviçre 1970’te çıkarıyor” dedi.

Konserde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “8 Mart'ı yürekten kutluyoruz. Bazıları belki 8 Mart'ı sadece yılda bir gün hatırlıyor olabilir. Ama bu şehirde Ahmet Ataç siz kadınları günde 24 saat haftada 7 gün yılda 365 gün her zaman hatırlamakta. Sizlerle Çanakkale'ye giden Ahmet Ataç, pandemide kapınızı çalıp maskenizi dağıttı. Belde Evlerinde ve kurslarında evlatlarınızı konuk etti. Bugün Kadınlar Günü'nü sizlerle birlikte kutluyor. Erkeklerle haklarınızı eşit kılan, dünyanın birçok ülkesinden daha önce siz kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, gerçek devrimci Atatürk'ü hep birlikte analım. O olmasaydı, şehitlerimiz olmasaydı gerçekten biz bugün böylesine güzel bir ortamda bir arada olamazdık” diye konuştu.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ayşe Ünlüce ise ülkede büyük bir umutsuzluk ve karamsarlık olduğunu belirterek, “Ülkemiz çok umutsuz günlerden geçiyor. Emekliler, kadınlar, çocuklar, öğrenciler mutsuz. Ancak biliyorum ki yaşanan tüm zorlukların üstesinden gelmede başrol her zaman kadına düşüyor. Burada olduğu gibi ne zaman bir kadın etkinliğine gitsem umutlarımızı besleyenlerin büyütenlerin her zaman kadınlar olduğuna şahit oluyorum ve bu sadece bana değil, hepimize büyük güç veriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu şehir kadınlarla güzel”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi’nin kadınların güçlenmesi için birçok hizmet yaptığını ifade eden Ünlüce, “Cumhuriyet'in 100. yılını geride bıraktığımız ve şimdi ikinci yüzyılımızı yaşadığımız Eskişehir’imizde Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, Eskişehir’in ve Cumhuriyet'in olanaklarıyla yetişmiş, büyümüş, kendini donatmış güçlü kadınlar var. Ben de onlardan biri olmaktan onur duyuyorum. Üç belediye başkanımızın bugüne kadar kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri güzel çalışmaların 20 yıldır içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz kadınlarla bu şehri güçlü kıldık, kadınlarla bu şehri yaşanır kıldık. Kadınlarla bu şehir bu kadar güzel bir şehir oldu. Eskişehir güçlü kadınlarla daha da güçlenecek” diye konuştu.