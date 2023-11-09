'Söke’de 7 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Söke’de 5 Kasım’da meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin kaybolduğu sel felaketinde tarım alanları da sular altında kalmıştı. İlçenin daha önce böyle bir felaket yaşamadığını söyleyen Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, “Sel suları arabaları sürükledi, traktörleri ters çevirdi, büyük kayalar koptu hanelerin içinden geçti. Selde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız da kayboldu arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

7 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını belirten Sağel, “39 büyükbaş hayvanımız, 500 tane civciv ve tavuk telef oldu. Bölgede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Kisir Köyü’nde 17 hane kullanılamaz hale geldi. Traktörler ters çevrildi. Ortalama 700 ton silaj ve kaba yemi su alıp götürdü. En az 10 milyon TL zarar var. Bu zararlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün vereceği raporla belirlenecek. Zarar daha fazla da olabilir, az da olabilir” diye konuştu.

“İlçemiz afet bölgesi ilan edilsin”

Sel felaketinde birçok bitkisel ürünün zarar gördüğünü söyleyen Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ise, ilçenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Güneyyaka Köyü’nde 500 dönüm, Kisir’de bin dönüm, Seyrekçi’de 500, Pamukçular’da da bin dönüm arazinin içinden sel geçti. Kisir’de 60 hayvan kaybı oldu. Yemler, evler, iş yerleri, depolardaki zeytinyağları da zarar gördü. Pamukta hasat bitmek üzereydi ama yine de zarar gördü. Bunun yanı sıra Kisir’de marul, pancar, buğday, arpa ekilen yerler mahvoldu. Meyve ağaçları da büyük zarar gördü. Devletimiz burada hasar tespit yapıyor. Üreticilerimizin kayıplarının karşılanması, üretimlerini devam edebilmeleri için bölgenin afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyoruz ” ifadelerine yer verdi.