Son 65 yılın en kurak dönemiydi “Don vuran alanlar afet bölgesi ilan edilsin”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Küresel ısınmayla etkileri her geçen yıl biraz daha fazla hissedilen iklim değişikliği, dengesiz hava koşullarına yol açıyor. Normal şartlarda kış aylarını ılık ve yağışlı geçirmesi gereken Akdeniz Bölgesi, artık eskisi kadar yağış almıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 65 yılın en düşük yağışının görüldüğü Adana, Mersin ve Hatay, kuraklığa çözüm ararken don felaketiyle sarsıldı. Yüksek rakımlı bölgelerdeki yoğun kar yağışının da etkisiyle bölgede geçtiğimiz Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk hava zirai dona neden oldu. Yer yer -5 ila -15 derecelerin ölçüldüğü ve çiftçilerin tarla ile seralarda ateş yakarak don nöbeti tuttuğu bölgedeki ekili tarım alanları zarar gördü. Sıcak havada çiçeklenen ağaçlar ani soğukla buz tuttu, ürünler yandı. Her türlü olumsuzluğa rağmen üreterek ayakta kalmaya çalışan çiftçinin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği, merkezi yönetimin ise mağdur üreticilere ne tür destekler sağlayacağı merak ediliyor.



“Borçlar ertelensin, ek krediler verilsin”

Kentte ilk belirlemelere göre yüzde 40 civarında zarar tespit edildiğini bildiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz komisyonlar oluşturarak hasar tespiti yapacak ve ilgili bakanlığa bilgi verecektir. Bu bilgiler ışığında dondan zarar gören üreticilere destek verilmesi sağlanmalıdır. Mersin’in Türkiye’nin meyve ve sebze deposu olduğu unutulmamalıdır. Bu üreticilerin, Tarım Kredi Kooperatifi’ne ve Ziraat Bankası’na olan borçları ertelenmeli, üreticilerimizin üretime devam edebilmeleri için ek krediler sağlanmalıdır” diye konuştu.

“Milyonlarca ağaç mahvoldu”

İlçedeki 150 bin dekar ekili alanın zarar gördüğünü açıklayan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise “Üreticiler gece-gündüz demeden arazilerini balya ve lastik yakıp dumanlama yaparak korumaya çalıştı ancak maalesef başaramadık. Sert çekirdekli meyvelerde ve sebzelerde büyük zarar var. Fidanlar kuruma noktasına geldi, milyonlarca ağacımız mahvoldu. Çiftçimizin bu seneki emeği boşa gidecek gibi görünüyor. Bölgemizin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor, çiftçilerimizin zararının karşılanmasını bekliyoruz. Tek başımıza bu afetin altından kalkmamız mümkün değil. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor” dedi.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletip hasar tespit çalışmalarının biran önce başlamasını isteyen Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke de TARSİM sigortasına bakılmaksızın üreticilerin desteklenmesini ve borçların ertelenmesini talep etti.

“50 yıldır böyle soğuk görmedik”

Kent genelinde don felaketini en ağır şekilde yaşayan birçok çiftçi, başkanların açıklamalarına destek verirken, bahçesinin afet sonrasındaki halini kaydedip sosyal medyada paylaşan bir üretici, “Ağaçlardaki sarkıtlar özellikle asılmış gibi. Devletimize güveniyoruz. Doluya karşı sigortamız vardı ancak 50 yıldır böyle bir soğuk görülmediği için don sigortası yaptırmamıştık. Allah tüm çiftçilerin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“1 tane meyve kurtaramadık”

Yaklaşık 10 dönüm alana patagonia cinsi nektarin eken bir başka üretici Ergün Kıstak da “1 tane meyve kurtaramadık. Ziraatçı, akaryakıtçı ve budamacı başta olmak üzere yaklaşık 300 bin lira borcum var” diyerek destek beklediklerini söyledi.