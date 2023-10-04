SUN-KA Kağıt altın ödülü sahibini buldu

ÇORUM/EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin organizatörlüğü ile 14.’sü düzenlenen “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmada SUN-KA altın ödülünü İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorisinde “Akvaryum Koltuk” tasarımıyla Artun Kubilay aldı. Törene SUN-KA Kağıt fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Levent Öztekin’de katıldı.

Akademisyenler ve profesyonel tasarımcılar, ön lisans-lisans öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar kategorilerinde başvurduğu 14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın ödül töreni, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı A. Tahsin Ata ve sektörün önden gelen isimlerinin katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Jüri Başkanlığı’nı Prof. Önder Küçükerman’ın yürüttüğü yarışmanın diğer jüri üyeleri ise tasarımın ve sektörün duayenleri arasında olan Reşit Soley, Aziz Sarıyer, Mustafa Toner, Kaan Dericioğlu, Didem Çapa, Fatih Kıral ve Murat Armağan oldu. Yarışmayı destekleyen kuruluşlar arasında TRT, Mimarlar Odası, İç Mimarlar Odası ve Yaratıcı Çocuklar Derneği bulunurken, yarışmaya Akademisyen-Profesyonel ile Ön Lisans-Lisans öğrencilerinin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de katıldı.

Bu sene 1.048 tasarım ile başvuruda bulunulan yarışmada 33 tasarımcıya, toplam 332.500 lira ödül verildi. Türkiye’de tasarım alanında katılımı en yüksek yarışmalardan biri olan Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda ödül veren sponsor firmalar arasında Atagür Çelik, Bürotime, Erpa Orman, Ersa Mobilya, Gentaş, Kastamonu Entegre, Lazzoni, Madeş, Mikodam, Nurus, Emo Home, Sun-Ka ve Öz-Tem Orman yer aldı.