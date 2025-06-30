Sunar LİDAŞ kapasitesini iki katına çıkaracak

ADANA/EKONOMİ

Tarım dayalı sanayi, gıda ve biyoendüstri sektörlerinde entegre yapısıyla faaliyet gösteren Sunar Yatırım’ın grup şirketlerinden Sunar LİDAŞ, 2025 hasat sezonunun ilk arpa ve buğday alımını gerçekleştirdi. 26 bin ton kapasiteli tesiste, 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk alımda, Altıntekin ilçesinden gelen 42 ton arpa depoya kabul edildi.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, yılın ilk alımına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Çiftçimizin alın terini değerle buluşturan, analiz, nakliye ve kira desteği sunduğumuz modern bir tesisi Konya’da hayata geçirdik. Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte üretici ve tüccar ilişkilerine şeffaflık ve güven kazandırıyoruz. Bu yıl ürün kalitesi yüksek, rekolte geçen yıla kıyasla daha istikrarlı görünüyor. Sunar Yatırım olarak yalnızca sanayi yatırımlarımızla değil; tarımsal altyapıyı güçlendiren projelerle de sektörün geleceğine katkı sunuyoruz. LİDAŞ yatırımlarımızı Konya ile sınırlı tutmuyor, Türkiye’nin çeşitli yeni kapasite artırımı hedefliyoruz.”

Sunar LİDAŞ’ın, ürün alımlarını Elektronik Lisanslı Ürün Senetleri (ELÜS) aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirten Çomu şunları kaydetti: “Bu sistem, üreticilere ürünlerini depolarken finansal esneklik ve pazarlama avantajı sunuyor. Modern altyapısı ve destek hizmetleriyle Konya bölgesinde fark yaratan Sunar LİDAŞ, güvenli depolamanın yanı sıra dijitalleşen tarım ekonomisine de katkı sağlıyor. Konya’daki özel sektör lisanslı depoları arasında en yüksek kapasiteye sahip tesislerden olan Sunar LİDAŞ’ın kapasitesini 2026 itibarıyla iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.”