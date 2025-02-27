Superyacht Show Türkiye, mayıs ayında Göcek’te yapılacak

MUĞLA / EKONOMİ

Muğla Göcek'te 12 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Superyacht Show Türkiye’de, Göcek Marina'da Türk bayraklı kiralık yatlar ve Skopea Marina'da ise yeni üretilen yatlar sergilenecek.

Misyonu yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak, Türkiye'yi lüks yatçılığın merkezi konumuna getirip, denizcilik sektörünü uluslararası ölçekte güçlendirmek olan Superyacht Show etkinliğiyle sektörel bağlantıları güçlendirmek, Türk yatçılık sektörünü tanıtmak ve deniz tutkunları ile profesyoneller için yeni iş fırsatları sunmak hedefleniyor.

Uluslararası tekne fuarları arasında yer almayı ve Türkiye'de düzenlenen tekne fuarlarına uluslararası katılımı artırmayı hedefleyen etkinlik, geleneksel tekne fuarı konseptinin ötesine geçerek, denizciler için düzenli bir buluşma noktası olmayı planlıyor.

Konferanslar ve etkinlikler ile ağ kurma ve bilgi paylaşımını maksimize etmek amaçlanıyor.

Etkinliğin ilk iki gününde, denizcilik sektörünün temsilcilerini bir araya getiren konferanslar düzenlenecek. Etkinliğin, Türk yatçılık sektörüne büyük katkılar sunacağı ve yeni işbirliklerinin gerçekleşeceği öngörülüyor.

23 Kasım'da Rixos Premium Göcek'te düzenlenen Uluslararası Yatçılıkta Kadınlar Konferansı, sektördeki kadınların varlığını vurgularken, tüm sektörlerden 13 uluslararası konuşmacının katıldı. Superyacht Show Türkiye ekibi de, sektörel etkinlikleri yıl içinde üç kez düzenlemeyi planlıyor.