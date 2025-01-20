‘Suriye’deki yüksek vergi sorunu diplomasiyle çözülür’

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Suriye’deki yeni yönetimin Türkiye’den giden ürünlerde vergi oranını yüzde 300 ila 500 artırması, Mersin iş dünyasının da tepkisini çekti. Geniş yankı uyandıran gelişmenin Suriye’nin çıkarlarına uymayacağını belirten oda, borsa ve STK başkanları, bakanlıklar düzeyinde yürütülecek çalışmalarla rakamların makul düzeye çekileceğine inandıklarını söyledi.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Bölgeye Mersin ve Türkiye olarak her desteği veriyoruz. Ancak, bu iki ülkenin karşılıklı ticaret ilişkileri anlamında sürdürülebilir bir uygulama değil. Bunu Suriye tarafı eminim görecek ve bir düzenlemeye gidecektir. Çünkü Suriye’nin sınır komşusu olan ve her alanda tüm ihtiyaçlarının en kolay ve en etkin karşılayacağı bir ülke olan Türkiye ile ticari bağları zayıflatmak, Suriye’nin çıkarına değildir” dedi.

“Astronomik oranlar Suriye halkını mağdur eder”

Suriye’nin ithalatta gümrük vergisini artırmasının, bölgedeki yeniden yapılanma sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ise söz konusu artışın, zaten alım gücü düşmüş olan Suriye halkı açısından fiyatların yükselmesine ve böylece daha pahalıya tüketim harcamaları yapmalarına neden olacağını dile getirdi. Özdemir, “Suriye’nin mevcut durumu dikkate alındığında, bu yeniden yapılanma sürecinde gümrük vergilerinin yükseltilmesi yerine, tam tersi bir uygulama ile geçici olarak sıfırlanması ve böylece Suriye halkına bir nefes aldırarak daha ucuz ürünlere ulaşmaları sağlanmalıdır. Üretimin sınırlı olduğu mallarda uygulanacak astronomik oranlar Suriye halkını mağdur edeceğinden, bu uygulamayı haklı çıkaracak bir yönü yoktur” diye konuştu.



Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu da yüksek vergilerin ticari dengeleri olumsuz etkileyeceğini, bu kararın iki ülke ticari ilişkilerinin yanında, bölgesel ekonomik iş birliğini de zedeleyebileceğine dikkat çekti.Yüksek vergiler nedeniyle Türk ihracatçıların rekabet gücünün kaybolduğunu ve ülke ticaretinin büyük zarar gördüğünü dile getiren Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nevaf Kılıç da “Özellikle Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’dan bu konuda destek bekliyoruz. Diplomasinin ve ticari müzakerelerin devreye girmesi gerekiyor. Aksi takdirde ihracatçılarımız büyük kayıplar yaşayacak. Bu süreçte iki ülke arasındaki ticaretin sorunsuz işlemesi şart.” şeklinde konuştu.