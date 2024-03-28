'Suudi Arabistan, inşaat malzemeleri ve doğal taşta parlayan yıldız olacak'

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanı, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya ekonomisinde yaşanan resesyonun sektörde daralmaya yol açtığını belirterek, büyük bir inşaat ve şehirleşme hamlesi başlatan Suudi Arabistan’ın, 1-1.5 yıl sonra inşaat malzemeleri ve doğaltaş sektöründe parlayan yıldız olacağını söyledi. Serter, “Şehirleri yeniliyor, yeni şehirler yapıyorlar. 2024’te ihracatçı birliklerinin, ticaret heyetleri ve Ur- Ge projeleri ile Suuidi Arabistan pazarına odaklanması gerekiyor” dedi.

2021’de 280 milyon dolar doğaltaş ihracatı gerçekleştiren Denizli’nin 2022’ yi 270 milyon dolarla tamamladığını, bu yılın ilk 9 aylık bölümünde ise 186 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını kaydeden Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği (DENMERDER) Başkanı Mehmet Serter, dünya pisayalarında yenileme(renovasyon) pazarında büyük bir daralma yaşandığını, yeni inşaat pazarında ise mevcut projelerin devam ettiğini yeni ve büyük projelerin açıklanmasının ötelendiğini kaydetti. Serter, “İnşaat sektörü tren gibidir. Durması yavaş, buna bağlı olarak hareket etmesi de zor olur. İşlerde açılmadan bahsetmek için Avrupa pmı (satın alma) endekslerinin yükselmesi lazım. Tüketicinin yeni ev talep etmesi, konut alanlarının, yeni otellerin, ihtiyaçların olması lazım ki yeni inşaata başlansın. Bu gibi talepler hemen oluşmuyor. Dolayısıyla bu sektöründe hızlanması diğer sektörlere göre daha yavaş olacaktır’ dedi. Ekonomide iniş çıkışlar her zaman olduğunu ifade eden Serter, “Ekonomideki kurallardan birtanesi de taleplerin yok olmayacağı. Talepler ertelenir. Dolasıyla bir süre sonra ertelenen bu talepler realize olacaktır. Ama bu çıkışın ne zaman olacağı henüz net değil’ şeklinde konuştu.

Maliyet artışlarını fiyata yansıtamıyoruz

Enerji ve işçilik giderlerindeki artışın maliyetler üzerinde yarattığı baskıya dikkat çeken Serter, daralan pazarda maliyetleri fiyata yansıtamayan sektörün zorlandığını vurguladı. Serter, “Geçen senenin cirolarını bile yakalayamıyoruz. Velev ki yakalasak bile eski karlılıklarımız yok. Kar marjımızın daralmasının getirdiği bu düşüşle beraber sektörümüzdeki birçok firma, sene sonunda başabaş noktasında kalmayı hedefliyor. Yani sektörde şu an hedef kar etmekten daha çok acaba 2023’ü başabaş noktasında kapatabilir miyiz endişesi var” dedi.

Denizli’nin ihraç pazarlarında sıkıntı var

Denizli’nin ihracatçı kimliğinden bahseden Serter, kentin Türkiye’ de yaşanan mali krizlerden etkilenmesine rağmen ihracatçı kimliği sayesinde sürekli büyüdüğünü hatırlattı. Serter şunları söyledi, “Çünkü biz hep ihracat yapıyorduk, bizim ihraçta pazarlarımızda kriz olmuyordu. Döviz borcu olan firmalar zorlanıyordu belki ama döviz borcu olmayanlar bu krizlerden büyüyerek ve yatırımla çıkıyordu. Şu an krizin Denizli’de bu kadar derinleşmesinin sebebi ihracat pazarlarımızın krizde olması. Şu an da sadece Suudi Arabistan’ın 1-1.5 yıl sonra inşaat malzemeleri ve doğaltaş sektöründe parlayan yıldız olacağını düşünüyorum. Zira, şehirler yeniliyor, yeni şehirler yapıyorlar. Ama finish ürün denilen bizim ürünlere gelmesi 1-1.5 seneyi bulacaktır. 1-1.5 yıl sonra parlayan yıldız Suudi Arabistan pazarında söz sahibi olmamız için ihracatçılar birliğinin 2024 için ticaret heyetleri, ur- ge projelerinin Suudi Arabistan’a yönlendirilmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum.”