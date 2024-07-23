Tan Tekstil YK Başkanı Tan: 50 yıldır böyle bir dönem görmedim

DENİZLİ / EKONOMİ

Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan, "Grup şirketlerimizde tekstil, AVM ve havacılık sektörlerinde yatırımlarımız bulunuyor. Enerji sektörün dede iştiraklerimiz var ancak bu dönem yatırım yapmama gibi bir karar aldık" dedi.

İbrahim Tan, yaptığı açıklamada çalışanlarının yaşadığı geçim sıkıntılarına dikkat çekti. Tan, iş hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirterek, bu dönemde yaşanan ekonomik zorlukların eşi benzeri olmadığını vurguladı.

İbrahim Tan, kredi kartı borçları nedeniyle 300'e yakın çalışanın kendisinden giriş-çıkış yaparak kıdem tazminatlarını talep ettiğini söyledi. Tan, “Çalışanlarımın bu kadar zor durumda kaldığı hiçbir dönem olmadı! Hepsinin kredi kartı borcu boylarını aşmış. Bizden istenen, giriş-çıkış yaparak kıdem tazminatının ödenmesi… Aynı anda 300 ve üzeri talep bundan dolayı çok üzgünüm’dedi.

Döviz kurlarının sabit kaldığını, ancak enerji fiyatlarının %38 artışla yüksek bir maliyet unsuru haline geldiğini belirten Tan, “Empati yapın, çalışan nasıl yaşayacak? İşveren nasıl yaşayacak? Faiz oranı yüzde 50 olunca her şey kilitleniyor. Çıkış?” diye konuştu.