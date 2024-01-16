Tarım sektörü 30 Ocak’ta İzmir’de buluşacak

İZMİR / EKONOMİ

Geçen yıl 74 ülkeden toplam 105 bin 716 ziyaretçiyi ağırlayan AGROEXPO’da bu yıl da katılımcılar 330 bin metre karelik Fuar İzmir’de 15 ayrı holde ürünlerini sergileyecek. Fuara gelecek olan yerli - yabancı ziyaretçi ve katılımcılar 19. AGROEXPO'nun Resmi Hava Yolu olan Türk Hava Yolları uçuşları özel promosyon kodu ile uçuşlarında indirim fırsatlarından yararlanabilecek.

Tarım sektöründe geniş bir yelpazeye hitap edilen fuarda, tüm dünyada ivme kazanan bitkisel üretim ve gıda teknoloji firmaları da fuar içerisinde büyük bir alanda katılım gösterecek. Fuarda, sektöre yönelik son teknoloji ve inovatif çözümler sunulacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firmanın hayvansal ürün teknolojilerini, ambalaj ekipmanlarını sergileyeceği AGROEXPO’da Ticaret Bakanlığı katılımcıların stant harcamaları; stant tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalyeye ilişkin harcamalarına %50 destek veriyor.

İtalya, Rusya, Çin, Macaristan, Çekya’nın standlı ülke katılımlarının olduğu fuara, 80’i yabancı olmak üzere toplam 500' e yakın firma katılıyor. 90 ülkeden ziyaretçileri ağırlayacak olan AGROEXPO’da ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek.