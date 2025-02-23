Tarım ve gıdada bilgilendirme kirliliğine karşı ortak eylem kararı alındı

ADANA/EKONOMİ

Tarım ve gıda sektöründeki bilgilendirme kirliliğinin konuşulduğu, farklı disiplinlerden bilim insanları ve sektör temsilcilerini buluşturan etkinliğe; Prof. Dr. Itır Erhart, Uzman Psikolog Hilal Bebek, Gazeteci Kemal Öztürk, İş İnsanı Erhan Özmen, Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, Rafadan Tayfa Yapımcı Yönetmeni İsmail Fidan, Sanatçı Turgay Başyayla, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, gıda mühendisleri ve ziraat mühendisleri katıldı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 Yılı Küresel Riskler Raporunda da ‘2025 Yılı İçin En Büyük Risklerden Biri’ olarak yer alan dezenformasyonun tarım ticaretine, ihracata, Ar-Ge çalışmalarına etkisi ortaya konuldu. Tarım ve Gıda Düşünce Atölyesi Sözcüsü İsmail Kemaloğlu, “Dünyada en çok yalan habere maruz kalan ülkeyiz. Dezenformasyon tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirirken, haksız rekabete de yol açabiliyor” dedi. Prof. Dr. Mustafa Bayram da Türkiye’nin tarım ve gıdadaki en büyük çıkmazlardan birinin ‘gıdada bilgi kirliliği/şehir efsaneleri, gıda genetik etik konusunda yanlış bilgiler’ olduğunu anlattı. Psikolog Hilal Bebek, şu görüşü dile getirdi: “Bilimsel bilgiyi algılamak psikolojik olarak insanlara zor ve külfetli gelebiliyor, bu nedenle bireyler, üzerine kafa yorulma zorunluluğu olmayan basit bilgileri kabul ediyor. Günümüzde insanların hangi bilginin doğru ya da yanlış olduğu konusunda karar vermesi giderek zorlaşıyor.”

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, konuşmasında “Vatandaşların sağlığını korumak için en katı gıda mevzuatına sahip bir ülke olduğumuzu” belirtti. Prof. Dr. Itır Erhart ise “Bilgilendirme kirliliğine karşın şüphe kaslarını geliştirmeliyiz” dedi. Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, “Bilgilendirme kirliliğine karşın kol kola girerek ‘rekaberci’ bir anlayışla pazarda rakip görünenlerin de birlikte hareket etmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.

Katılımcılar tarım ve gıdada bilgilendirme kirliliğine karşı ortak mücadele edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.