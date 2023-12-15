Tarsus OSB, 15 bin kişiye iş kapısı olacak

MERSİN

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak 2017 yılında tüzel kişilik kazanan Tarsus OSB’nin faaliyet alanı, katılımcıların yoğun talebi üzerine 2019’da karma olarak güncellendi. Kamulaştırma ve altyapı projelendirme işlerinde kısa sürede önemli mesafenin kat edildiği 530 hektarlık alandaki bölgede, altyapı inşası da büyük ölçüde tamamlandı. Parselasyon planı çerçevesinde tahsis işlemlerinin devam ettiği Tarsus OSB’deki arazi satışı yüzde 99’a ulaşırken, 150 hak sahibi yatırımcıdan 50’si, tesis inşa çalışmalarını hızla sürdürüyor. Katılımcılar arasında yapı kullanma izin belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan firmaların da bulunduğunu belirten Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan vekili Ruhi Koçak, “Bölgemizde Ar-Ge ve inovasyonla katma değer üretecek tesislerde inşa faaliyetlerinin tamamlanması ile doğrudan 10 bin, dolaylı olarak ise 5 bin kişinin istihdam edilmesini öngörüyoruz. Büyük ilgi gösterilen bölgemize 320 hektarlık ek alan kazandırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza yaptığımız genişleme alanı başvurusunda süreç devam ediyor” dedi.

Çukurova’nın yatırım üssü haline gelmeye aday

Tarsus OSB’nin sanayinin disipline edilmesi ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunacağının altını çizen Ruhi Koçak, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla üretimde verimliliğin artacağına dikkat çekti. Tarsus OSB’nin sağlıklı, güvenilir altyapı ve ortak sosyal tesisler oluşturulması amacıyla kurulduğunu vurgulayan Ruhi Koçak, “Konumu itibariyle ulusal ve uluslararası şirketler ile KOBİ ve sanayiciler açısından tercih sebebi haline gelen Tarsus OSB, Mersin’in uygun iklim şartları, yatırıma uygun arazi varlığı, ulaşım imkânlarının çokluğu, arazi yapısı, altyapının yeterliliği, nitelikli iş gücü varlığı ve nüfus yoğunluğunun sağladığı iş kolu imkânları ile yatırımcılar için cazibe merkezi konumunda yer alarak, Çukurova’nın yatırım üssü haline gelmeye adaydır” diye konuştu.

“Tarsus OSB markasını ülke sınırları dışına taşımak istiyoruz”

Sürdürülebilir yeşil enerji projeleri ile kendi kendine yetebilen bir OSB olmayı amaçladıklarını ifade eden Ruhi Koçak, altyapıda ihtiyaçları karşılanmanın ötesinde yenilikçi ileri teknolojilerin kullanıldığı çözümler üretmeye odaklandıklarına işaret etti. Hizmet kalitesini sürekli geliştirerek, katılımcıların memnuniyetini ön planda tutup üretim, ihracat ve istihdamda ilk akla gelen öncü OSB’lerden biri olmak istediklerini kaydeden Ruhi Koçak, “Dinamik ve girişimci yaklaşımımızla Tarsus OSB markasını ülke sınırları dışına taşımak istiyoruz. Hizmet üretirken çevreye ve insana duyarlılığımızı ortaya koymak, sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanımıza yatırım yapmak sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

“Endüstriyel simbiyoz ile eko verimlilik olanakları sağlayacağız”

Katma değer üretip ekonomik kalkınmada pay sahibi olurken, çevreci yaklaşımlardan uzaklaşılmaması gerektiğinin altını çizen Ruhi Koçak, “Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularını içine alan entegre yönetim sistemimiz ve enerji yönetim sistemimizin temel politikası; yönetim vizyonu çerçevesinde, katılımcı istek ve beklentilerine uygun, çevreye ve insana saygılı, evrensel kalite standartlarında ürünler/hizmetler üreterek memnuniyeti arttırmaktır. Atık azaltımı uygulamaları için endüstriyel simbiyoz yöntemi ile eko verimlilik olanakları sağlayacağımız bölgemizde, çevre kirliliğini önlemek ve kontrol altında tutmak için gerekli tedbirleri alacağız” dedi.