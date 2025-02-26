Tarsus TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘81 İle 81 Okul’ projesi kapsamında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO) ile Tarsus Ticaret Borsası'nın (TTB) ortak girişimleri sonucu ilçeye kazandırdığı Tarsus TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı, TTB Başkanı Mustafa Teke, oda/borsa yöneticileri, okul idaresi ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı.



Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Okulumuzda öğrencilerimizle bir araya geldik. Okulumuz, öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olsun. Pırıl pırıl, umut dolu çocuklarımızla sohbet ettik. Tüm çabamız ülkemiz ve çocuklarımız için" dedi.



