Tarsus TSO Başkanı Koçak: Öncelikli meselemiz eğitim

TARSUS / EKONOMİ

Tarsus TSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin erasmus proje kapanış etkinliğine katılan Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, mesleki eğitimin öneminin gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını aktardı.

Mesleki eğitim ve özel sektörün birbirine doğrudan bağlı iki kavram olduğunun altını çizen Koçak, “Özel sektör olmadan mesleki eğitim, mesleki eğitim olmadan özel sektör olmaz. Hem yeni teknolojileri takip edebilmek hem de iş dünyasına nitelikli iş gücü kazandırabilmek amacıyla bu iki kavram arasında çok güçlü iletişim ve koordinasyon kurmak zorundayız. Memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğu bilincindeyiz. Gerek çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğündeki oda/borsalarımız nezdinde, gerekse Milli Eğitim Bakanlığı tarafında birlikte yürüttüğümüz projelerle önemli mesafeler aldık. Tabii yapılacak daha fazla çalışma var” dedi.

İşbirliği vurgusu yaptı

Tarsus’ta ekonomik değişimler ve yatırımlarla yeniden bir canlanmanın yaşandığına işaret eden H. Ruhi Koçak, “En çok çaba harcanması gereken konu iş gücünün nitelikli hale gelmesidir. Bunun için de mesleki eğitimle iş dünyasının etkin işbirliği ortaya koyması, bu işbirliğinin sürdürülebilir olmasının sağlanması için önem arz ediyor. Kurduğumuz güçlü iletişimle hem gençlerimizi geleceğe hazırlamak hem de iş dünyasının beklentisini karşılamak zorundayız” diye konuştu.