Tarsus, uluslararası pazarlarda ‘kaliteli zeytinyağı’ ile anılacak

TARSUS/EKONOMİ



Zeytinyağının uluslararası standartlarda değerlendirilmesine yönelik duyusal analiz çalışmalarının detaylı şekilde ele alındığı etkinliğe, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Mustafa Teke katıldı. Bölgenin zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken MDTO Başkanı Lokmanoğlu, “Asıl önemli olan, bu potansiyeli markalaşmaya dönüştürmek. Tarsus zeytinyağı, duyusal analizler ve kalite standardizasyonu sayesinde uluslararası pazarlarda güçlü bir marka olabilir. Bu tür paneller, üreticimize yol gösteren, bilimsel katkı sağlayan çok değerli çalışmalardır” dedi.



“Üreticiden ihracatçıya kadar herkes kazanacak”

TTB Başkanı Mustafa Teke ise zeytinyağında kaliteye yönelik bu tür etkinliklerin sektörün tüm aktörlerine katkı sağladığını belirterek, “Duyusal analizlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte üreticimiz daha bilinçli üretim yapacak, tüketicimiz daha kaliteli ürünlere ulaşacak, ihracatçımız ise dünya pazarlarında rekabet gücünü artıracaktır. Bu süreçte sadece üreticiler değil, tüccarlarımız ve ihracatçılarımız da kazançlı çıkacaktır. Borsa olarak, üyelerimizin bilgiye ve bilime erişimini sağlayan bu tür çalışmaları her zaman destekleyeceğiz. Tarsus Ticaret Borsası olarak, bölge tarımının ve üyelerimizin her alanda güçlenmesi için çalışmalarımıza devam ediyor; üretimden ihracata tüm süreçlerde kalite ve sürdürülebilirlik vizyonunu destekliyoruz” diye konuştu.



Tarsus’tan dünya pazarlarına

Panelde Tarsus’un zeytinyağı sektöründe marka olma potansiyeli öne çıktı. Bölgenin verimli toprakları, iklimsel avantajları ve lojistik gücü bu hedef için güçlü bir temel sunarken, üretici-tüccar-ihracatçı iş birliği ile Tarsus’un, uluslararası pazarlarda ‘kaliteli zeytinyağı’ ile anılması hedefleniyor.