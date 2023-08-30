Tekkeköy'e küçük sanayi sitesi için yeni adım

SAMSUN/EKONOMİ

Başkan Togar, toplantıda yaptığı açıklamada ilçeye kazandırılması planlanan küçük sanayi sitesi ile şehir merkezindeki sanayi esnafını taşıyarak daha kullanışlı ve modern imkanlar sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Toplantıda projeye dair planlardan söz eden Togar, Aşağıçinik Mahallesi'nde bulunan eski Tekel Depoları'nın hemen arkasında yer alan Orman Bakanlığı'na ait 30 bin metrekarelik arazinin Küçük Sanayi Sitesi olarak Bakanlıktan tahsisinin alınması için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Bu tahsisle birlikte, ilçenin gelecek 30 yılındaki küçük sanayi sitesi ihtiyacını tamamen karşılanacağı örnek bir projenin temellerinin atılacağını dile getiren Togar, “Proje kapsamında, çeşitli ebatlarda 150 adet iş yerinin yer alacağı modern bir küçük sanayi sitesi oluşturacağız. Küçük sanayi sitemiz, işletmelerin ve çalışanların ihtiyaçlarına yönelik olarak restoran, park, dinlenme ve spor alanları gibi sosyal donatılara da sahip olacak. Esnafımızın daha modern bir çalışma ortamına sahip olmasına imkan tanırken ilçe merkezimizi de rahatlatacağız. Bu projenin tamamlandığında ilçemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak bir hizmet olacağına inanıyorum” dedi.

2024 yılında temeli atılacak

Öte yandan Togar, ilk etapta yer tahsisinin yapılması için çalışacakları sonrasında projenin 2024 yılı içerisinde temelinin atılacağını ve 2025 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti. Togar proje ile ilgili açıklamalarının ardından esnaftan gelen sorulara da yanıt vererek projenin detaylarını istişare etti.